Škandalózna dcéra Karla Gotta šokuje: Kríza v manželstve s Ivanou… Len kvôli tomuto sa s ňou otec nerozviedol!

Presne rok od smrti českého slávika Karla Gotta prichádza do kín dokument o jeho živote, no svetlo sveta uzrela aj kniha, ktorá má mapovať jeho posledné roky života. V tej má prsty okrem dlhoročného novinára Luboša Procházku aj spevákova škandalózna dcéra Dominika Gottová. No a ako sa dalo čakať, blondínka sa neštítila odhaliť aj tie najväčšie tajomstvá známej rodiny.

Verejne porozprávala napríklad aj o Gottovej údajnej kríze v manželstve s Ivanou. Písal sa vtedy rok 2017 a dôvodom mala byť Karlova dlhoročná priateľka Alica Kovácsová. „Tušila som, že má doma zle. Alica mi ešte pred tým ich rozchodom hovorila, že nie je so svojou ženou šťastný. Vraj tvrdil, že je Ivana nervovo labilná a majú veľké problémy,“ prezradila v knihe najstaršia dcéra.

No jej otec sa vraj rozhodol to celé nechať tak a nemať žiadne spory. „Kedykoľvek začal premýšľať nad variantom prípadného rozvodu, zaradil spiatočku. Bál sa totiž, čo by na celú situáciu povedal národ. A Ivane pre zmenu nezostávalo nič iné, než všetko ustáť. Zobrala si miliardára a to je vždy niečo za niečo,“ opísala Gottová.

Dominika Gottová v knihe odhalila aj doposiaľ nezverejnené rodinné fotky. Zdroj: Dominika Gottová/Poslední roky s Karlem

Gott a Kovácsová mali veľmi blízky vzťah, ten ale v októbri 2017 ukončila Maestrova manželka Ivana. Podľa informácií českých médií mu mala dať ultimátum a s Alicou mu zakázala sa stretávať. „Na otázku, prečo zostáva s Ivanou, keď sa Alici a iným sťažoval, že je to s ňou (Ivanou, pozn.red.) k nevydržaniu, mi odpovedal, že mu predĺžila život,“ opisuje v knihe Dominika.