STOPka v Česku aj na Slovensku: Karel Gott si toto nezaslúži!

Keď bol Ivane Gottovej koncom septembra diagnostikovaný koronavírus, premiéra sa odložila o dva týždne. Namiesto plánovaného dátumu, ktorým bol 1. október – deň výročia smrti Karla Gotta, sa zvolil 15. október.

No už ani toto neplatí. „S ľútosťou vám musím oznámiť, že vzhľadom k novým opatreniam, ktoré boli u nás zavedené s platnosťou od 12. 10., som nútená slávnostnú premiéru aj distribúciu filmu Karel odložiť na neurčito nielen u nás, ale aj na Slovensku,” oznámila Ivana na Facebooku.

Zdroj: Facebook KG

Hoci u nás nie sú počty nakazených také vysoké, situácia sa tiež zhoršuje. A dôvod odkladu na Slovensku má aj iné pozadie. „Karel bol vždy česko-slovenský spevák a celý život vystupoval s rovnakou radosťou ako v Česku, tak aj na Slovensku. Film Karel si preto zaslúži, aby bol slávnostne uvedení v oboch krajinách naraz a podľa možností v priaznivejšej situácii,” vysvetlila Gottová.

A aj fanúšikovia si myslia, že podmienky uvedenia filmu do kín by mali byť úplne iné. Podľa nich si Gott nezaslúži, aby mali fanúšikovia na premietanie prístup iba v obmedzenom počte. „Rozumné rozhodnutie. Karel bol zvyknutý na plné sály a zaslúžil by si aj vypredané kiná,” komentoval status istý Peter. „Súhlas, Karel si zaslúži premiéru s noblesou a nie s rúškami a obmedzeniami,” dodala Julie.

Zdroj: ARD Degeto

So slovami o dôstojnej slávnostnej premiére súhlasili mnohí ďalší. Iní poukázali na to, že situácia s koronavírusom by bola pre legendárneho speváka veľmi smutná. „Som rada, že sa toho pán Karel nedožil. Bolo by to pre neho veľmi smutné obdobie. Spievanie bolo jeho životom,” uviedla Mária.