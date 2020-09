Kandráč je už 2 mesiace trojnásobným otcom: Šokujúci návrh od dcéry (8)… Hmm, to neznie zle!

Prezradíte nám, ako sa darí vašej milovanej Maruške?

Každé dieťa je nádherným nevinným stvorením. Nie je to inak ani v prípade našej malej Marušky. Je to už naše tretie dieťa, preto si to viac užívame. Detský soplík či podobné drobné neduhy berieme viac s nadhľadom. Samozrejme, nič nezanedbávame. Snažíme sa však, aby malá Mária vyrastala nie v strese, ale v rodinnej pohode, ktorá na malé deti silno vplýva.

Pomáhate manželke so starostlivosťou?

Samozrejme, základné zručnosti som nadobudol už pri prvých dvoch deťoch. Stále však je čo zlepšovať. Prebaľovanie, kočíkovanie... to všetko je pre mňa veľký relax. Keďže však máme v domácnosti dvoch silných pomocníkov, Emku (8) a Ondríka (11), niekedy je záujemcov o opateru toľko, že si musíme napísať poradovník. Najkrajším rituálom je však umývanie malej princeznej. Tam majú voľný priestor baby - Emka a Erika, veľmi sa z toho vytešujú.

Ondrík, Emka a malá Maruška. Zdroj: Ľubomíra Ištoňová - Bibien Foto

Ako tretie dieťa zmenilo Váš život, fungovanie rodiny?

Pre nás sú to malé Vianoce. Prišiel k nám do rodiny ďalší člen, ktorý sem patrí. Je to aj jeho rodina, jeho okolie a jeho najbližší. Myslím, že nás to ešte viac stmelilo a z malej Marušky máme obrovskú radosť.

Spomeniete si na nejaký milý, úsmevný zážitok počas týchto dvoch mesiacov - odkedy ste piati?

Raz som čítal jeden úsmevný aforizmus mladého otecka: „Prvých päť dní rodičovstva bolo nádherných, potom sa však manželka vrátila domov z pôrodnice". Život s bábätkom má množstvo úsmevných situácií. Najviac nás však vedia rozosmiať naše dve ďalšie deti. Emka nám nedávno navrhla, aby som išiel spolu s Erikou niekam na víkend, vraj sa o malú postará ona aj s Ondríkom. Myšlienka to veru nie je zlá, potrebujeme na to už len pár rokov :).

Zdroj: Ľubomíra Ištoňová - Bibien Foto

Erika rodila v Nemocnici v Košiciach - Šaci, na tomto mieste rodila už tretíkrát...

V Nemocnici Košice - Šaca sa narodili aj naše ďalšie dve deti. Vždy som obdivoval silný ľudský prístup a ochotu celého personálu. Práve lekári, sestričky a celý zdravotný personál sú pre mňa skutočnými celebritami dnešnej doby. Patrí im za to veľký obdiv a spoločenská úcta. Mnoho jej zamestnancov poznám aj osobne a vytvorili sme si aj priateľské väzby. Preto je táto nemocnica aj tak trochu našou - rodinnou nemocnicou.