Jakub Prachař je oficiálne slobodný: Jeho ex opísala ROZVOD... Silné slová!

Bolo obdobie okolo Veľkej noci, keď sa minulý rok dostala na verejnosť informácia o kríze vo vzťahu Jakuba Prachařa a jeho manželky Agáty Hanychovej. Už o pár mesiacov neskôr sa jojkársky moderátor a aktuálne aj hádač novej šou Zlatá maska dal dokopy s modelkou Denisou Dvořákovou a jeho ex sa tiež pýšila novým vzťahom.

No rovnako, ako Agáte avantúry nevyšli, ani Prachařovi vzťah s manekýnkou dlho nevydržal. No a teraz je nielen oficiálne bez partnerky, ale už aj bez manželky. Len pred pár dňami sa totiž konal oficiálny rozvod dvojice, ktorý za vzťahom bývalých manželov dal definitívnu bodku.

Rozvod Prachařovcov ide do finále: TOTO Kuba nepoteší... Rázne vyhlásenie Agáty!

Hanychová, ktorá je aktuálne šťasná po boku Tomáša Sobolu, sa k nemu vyjadrila na sociálnej sieti Instagram. „Myslím, že oficiálny rozvod je dôležitý. Niečo vo vás uzavrie a začnete dýchať. Delím sa s vami o svoje súkromie, tak vám to musím povedať,“ začala dnes už rozvedená tmavovláska.

„Bolelo to dlho a myslela som si, že tým končí všetko. Nie je to tak. Ako hovorí môj kamarát Mimi, ktorý je ud 18 rokov na invalidnom vozíku - bolesť sa musí vydržať. Ja som vydržala a je mi teraz fakt pekne. Začlaa som mať rada samu seba a to je strašne dôležité. Je ťažké začínať v 35 rokoch odznova, ale všetko sa dá,“ napísala veľmi uvedomelo Hanychová.