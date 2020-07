Rozvod Prachařovcov ide do finále: TOTO Kuba nepoteší... Rázne vyhlásenie Agáty!

Hoci by si mohla užívať letné prázdniny so svojimi deťmi, rieši rozvod. Agáta Prachařová a Jakub Prachař si už čoskoro dajú zbohom. „Rozvod ide konečne do finále a myslím si, že na konci augusta už budeme rozvedení,“ vyjadrila sa tmavovláska pre český Blesk. Tá rozvodom získa ich spoločný dom v pražskom Suchdole, no kvôli tomu musela jej mama Veronika Žilková predať chalupu. Aby si totiž Agáta mohla barak nechať, musela vyplatiť ešte stále manželovi 6 miliónov korún.

Hoci dom, ku ktorému sa viažu spomienky si necháva, je predsa len niečo, čoho sa chce zbaviť. A to je priezvisko po mužovi. Nie je to nič neobvyklé, no dôvod Jakuba zrejme nepoteší. „Zmením si meno a budem zase Hanychová. Prachařová sa mi nikdy nepáčilo, ale zamilované dievčatá to dokážu prehryznúť a to bol aj môj prípad,“ rázne povedala Agáta, ktorá je momentálne opäť sama. Vzťahy, ktoré mala po Jakubovi, jej akosi nevyšli.

„Som teraz sama a u mladých chalanov som v poslednom čase nemala veľmi šťastie, tak sa budem pozerať po niekom staršom a rozumnejšom,“ vyhlásila Prachařová, ktorá má na svojho budúceho partnera jasné nároky. „Mal by mať lepšie auto ako ja a tiež lepší dom,“ dodala s humorom. Uvidíme, koho najbližšie predstaví ako svojho nového partnera.