VIDEO Česká legenda (89) v ohrození života: Škrtič ju začal dusiť priamo pred kamerami… Rýchly zásah chovateľov!

BRATISLAVA - Herecký chlebíček nie je vždy med lízať. Svoje by o tom za roky kariéry vedela rozprávať aj česká legenda Jiřina Bohdalová (89). Tá bola nedávno hosťom relácie Záhady tela a opísala tam svoju strašidelnú skúsenosť s pytónom. Obrovský had ju začal škrtiť priamo pred kamerami. Chovatelia museli okamžite zasiahnuť!

Jiřinu Bohdalovú s Martinom Dejdarom, hokejistom Mariánom Gáboríkom a šéfkuchárom Vojtechom Artzom si diváci budú môcť pozrieť už zajtra o 20:30 na verejnoprávnej RTVS. No a o vtipné či zaujímavé momenty v tejto zostave rozhodne nebude núdza. Už len zážitok prvej zo spomínaných mnohým privodí zimomriavky po celom tele.

VIDEO: Vypočujte si desivý zážitok priamo od Jiřiny Bohdalovej

Česká herecká legenda si totiž pri jednej z otázok zaspomínala na svoju hororovú skúsenosť s hadom. Konkrétne so škrtičom - ten ju totiž začal dusiť priamo na pľaci pred snímajúcimi kamerami. Keby chovatelia okamžite nezasiahli, Bohdalová by zrejme nedopadla dobre.

Zdroj: RTVS

„Ja som za mlada točila seriál zo zoologickej záhrady a mala som takto na hlave Pytóna tigrovaného a to je teda macek. A zabudli, že sú tam svetlá a Pytón tigrovaný škrtí. Takže ja som sa usmievala do kamery a zrazu som cítila, že nejako mi je hlava malá. No a zarevala som a oni po nej skočiil,“ opísala desivý moment Bohdalová.

Had podľa všetkého zareagoval na reflektory, ktoré na nich svietili. „Ten ošetrovateľ hovoril - ja som zabudol, že sú tu svetlá,“ dodala Jiřina, ktorá sa ani po takejto skúsenosti hadov, šokujúco, nebojí. Dokonca o nich tvrdí, že sú krásny na dotyk.

Zdroj: RTVS