PRÁVE TERAZ: Otta Weitera náhle hospitalizovali: Spevák leží v nemocnici!

BRATISLAVA - V sobotu popoludní sa do redakcie Topiek dostala informácia, že spevák Otto Weiter (65), ktorému v polovicu júla zomrela milovaná manželka Andrejka (†47), opäť čelí vážnym ťažkostiam. Muzikant musel byť náhle prevezený do nemocnice.

Po správach o tom, že spevák je hospitalizovaný, sa mnohí jeho blízki zľakli, keďže Otto má už dlhší čas závažné problémy so srdcom, s odborníkmi riešili nutnosť jeho transplantácie. Dnes krátko popoludní sa do našej redakcie dostali informácie o tom, že muzikanta museli previesť do jednej z bratislavských nemocníc.

Ako sa Topkám podarilo zistiť, nešlo o žiadne klebety a spevák skutočne leží pod dohľadom lekárov. „Je to pravda, mal problémy so žalúdkom," dozvedeli sme sa od nášho zdroja, ktorý si neprial byť menovaný. Samotný Weiter počas dňa nereagoval na naše telefonáty, rovnako ani jeho Noro Meszároš, riaditeľ Senzi TV a blízky Ottov priateľ. Keď sa nám s ním napokon podarilo skontaktovať a oznámili sme mu, čo je vo veci, zostal v šoku. „Nevedel som o tom," povedal stručne.

Ottovi Weiterovi prajeme skoré uzdravenie!