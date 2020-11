Jiří Menzel (†82) prehral boj s COVID-19: Účinný liek mu odmietli dať… TOTO je dôvod!

PRAHA - Včera sme na Topkách informovali, že skutočnou príčinou smrti oscarového režiséra Jiřího Menzela (†82) bol COVID-19. Známy Čech od roku 2017 bojoval s meningokokom a musel podstúpiť viacero operácií mozgu. No zákerný koronavírus bol posledným klincom. Antivirotiká nezabrali... No zatiaľ jediný účinný, experimentálny liek remdesivir mu podaný nebol. Toto je dôvod!

Len včera sa na verejnosť dostala skutočná príčina smrti českého oscarového režiséra Jiřího Menzela. Pôvodne sa predpokladalo, že za jeho náhlym skonom sú dlhotrvajúce zdravotné problémy, no vdova prezradila, že jej manžel bol pred smrťou pozitívny na koronavírus a práve ten urýchlil jeho odchod z tohto sveta.

Skutočná pravda o smrti Jiřího Menzela: Zabil ho Covid-19!

Známy Čech od roku 2017 bojoval s meningokom a musel viackrát podstúpiť operáciu mozgu, no zdravotne sa mu celkom darilo. „Predtým, než ten COVID dostal, bol viac-menej v poriadku. Všetky krvné odbery vykazovali skvelé výsledky. To sa ale v momente, kedy sa nakazil koronavírusom, zmenilo. Šlo to veľmi rýchlo dole,“ povedala českému Blesku Olga Menzelová.

Všetci dúfali v režisérovo uzdravenie, no lieky nezaberali. „Dostával najlepšie dostupné antivirotikum, ktoré užívajú seniori v domovoch dôchodcov a majú s ním skvelé výsledky,“ prezradila vdova. No jediný doposiaľ známy účinný liek na koronavírus mu podaný nemohol byť. Jeho nasadenie má totiž podmienku.

„Remdesivir je viazaný na hospitalizáciu a my sme Jirka do nemocnice dať nechceli. Vedeli sme, že by to pre neho bola veľká rana. Sám to odmietal a ja som mu to musela sľúbiť, že ho tam nedám. Nemohla som ísť proti jeho prianiu,“ priznala. Olga. „Navyše podľa lekárov, s ktorými sme Jirkov zdravotný stav konzultovali, nebolo jasné, že remdesivir pomôže,“ vysvetlila Menzelová, ktorá si v októbri 2018 zobrala Jiřího po roku strávenom v nemocnici domov.