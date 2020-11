Skutočná pravda o smrti Jiřího Menzela: Zabil ho Covid-19!

Český Blesk najnovšie priniesol informáciu, že oscarový režisér podľahol koronavírusu „Je to pravda, Jirka podľahol covidovému zápalu pľúc. Choroba sa u neho začala prejavovať tak, že dostal vysoké horúčky, kašeľ a mal bolesti,” opísala vdova Olga.

Jiří Menzel patril do tej najohrozenejšej skupiny, no všetci verili, že sa vylieči. „Vyzeralo to nádejne, verili sme, že aj túto chorobu ustojí. Bol veľmi statočný, bojoval a nevzdával to. Strašne tu chcel byť,” prezradila Menzelová, podľa ktorej sa jej muž pravdepodobne nakazil od ošetrovateľa. Prísne totiž dodržiavali hygienické opatrenia, napriek tomu bol režisér zrazu pozitívny na koronavírus.

Zdroj: Instagram OM

Hoci má doma tri deti, Olga sa rozhodla naďalej sa o Jiřího starať: „Nevedela som si predstaviť, že pri Jirkovi v tých momentoch nebudem. Tak som tam za ním chodila v ochrannom obleku, rukaviciach a okuliaroch, rovnako ako celý ošetrovateľský personál.” Našťastie, nikto ďalší sa nenakazil.

No Menzel svoj boj o život prehral. „Za tie dva roky, čo bol Jirka doma, sme toho zvládli veľa. Obojstranný zápal pľúc, rôzne infekcie a iné. Bohužiaľ, covid ho dostal,” povedala Blesku vdova. Hoci v jednej chvíli to vyzeralo, že by sa mohol vyliečiť, nakoniec prišiel rýchly zlom, jeho stav sa zhoršil a režisér odišiel na večnosť 5. septembra.