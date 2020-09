Nela Pocisková v citlivej spovedi: Z tohto až mrazí a... TOTO z minulosti veľmi ľutuje!

Multitalentovaná Nela sa popri materskej dovolenke rozhodla opäť vrátiť k práci a chce si splniť svoj obrovský sen - a síce sa naplno venovať hudbe a časom vydať aj vlastný album. Aktuálne má na dosiahnutie tejto túžby slušne našliapnuté. Najnovšie vyšla von s prvým singlom a videoklipom s názvom Bez teba. Skladbu, z ktorej textu dolosva mrazí, zložila Zuzana Mikulcová.

„Pýtala som sa, či je s tým v pohode, pretože je to veľmi emocionálna a osobná výpoveď, tak či je s tým okej, že to spravím za svoje, ale povedala, že bez problémov, že to mala v šuflíku niekoľko rokov,” prezradila Nela v Teleráne s tým, že hoci sa ona sama snaží písať texty, zatiaľ sa jej nezdajú byť veľmi použiteľné. Moderátorov tým poriadne prekvapila, keďže mnoho ľudí má pocit, že talentovaná umelkyňa je profík takpovediac vo všetkom.

Rýchlo im to však vyvrátila a rovno priznala, že v minulosti zanedbala jednu vec, ktorej jej je dnes mimoriadne ľúto. „Mrzí ma, že som prestala chodiť na klavír. Že si tam neviem sadnúť a napísať to, ako to vedia napríklad nejaké moje kolegyne,” priznala a dodala, že dúfa, že jedného dňa sa dostane do štádia, kedy aj túto svoju umeleckú stránku rozvinie. No a ako sa jej podaril najnovší videoklip ku skladbe Bez teba, si môžete pozrieť vo videu nižšie!