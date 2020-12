Pocisková po materskej: Veľký návrat na televízne obrazovky... Bude hviezdou nového projektu!

Nela Pocisková začínala svoju televíznu kariéru na obrazovkách Markízy. Tam v roku 2009 účinkovala v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade. A odvtedy jej popularita eskalovala. V roku 2010 ju modro-žltá televízia obsadila do tanečnej šou Let's Dance, kde sa s Petrom Modrovským stali kráľmi tanečného parketu.

Nelina sláva vyvrcholila markizáckym Búrlivým vínom, kde v hlavnej úlohe účinkovala do siedmej série. Potom sa z obrazoviek stiahla a venovala sa mamičkovským povinnostiam. Minulý rok si však od dvoch detí na chvíľu odskočila a prijala ponuku účinkovať v šou Tvoja tvár znie povedome.

Preto by mnohí čakali, že keď ohlási definitívny návrat do práce, bude to opäť na obrazovkách Markízy. No opak je pravdou. Po rokoch spolupráce so Záhorskou Bystricou Nelu po novom ulovila Jojka. Ako píše Mediaboom, herečka dostala hlavnú postavu v pripravovanom seriáli s názvom Nemocnica. Informáciu nám potvrdili aj priamo v Jojke.

Nela Pocisková sa naposledy objavila v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Zdroj: TV MARKÍZA

„Medicína, boj o život, či jeho záchrana, vzťahy a emócie. To všetko prinesie nový seriál Nemocnica z prostredia nemocničného urgentu. Televízia Joj ho svojim divákom ponúkne na jar 2021. Je z dielne kreatívnej producentky a scenáristky Danice Hričovej, ktorá reálne príbehy pacientov zbierala v nemocničnom prostredí. Jednu z hlavných postáv - lekárku Rebeku - stvárni herečka Nela Pocisková, ktorá má za sebou už prvé nakrúcanie so svojimi seriálovými kolegami,“ prezradila pre Topky.sk PR manažérka Tv Joj Katarína Nosková.

Oslovili sme v tejto súvislosti aj samotnú Nelu, nech nám prezradí, čím ju ponuka z Koliby zaujala a ako sa jej natáčalo. Na naše otázky však doposiaľ neodpovedala.

Nela Pocisková ako lekárka Rebeka v novom seriáli Nemocnica. Zdroj: Tv Joj

