Oživili 50 rokov zakázaný film Milana Lasicu: Tabu kvôli nemiestnej erotike!

BRATISLAVA - Od uplynulého víkendu až do tejto nedele majú fanúšikovia slovenskej kinematografie šancu zažiť niečo skutočne výnimočné. A síce filmový "festival" Kino pod hviezdami s rozmanitým programom pre všetky vekové kategórie. Utorkový večer bol však ešte o čosi špeciálnejší. Otvoril ho maestro Milan Lasica uvedením filmu, ktorý sa na Slovensku začal premietať až po päťdesiatich rokoch!

Ako laureát ceny za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre, Milan Lasica za hudobného sprievodu virtuózneho sláčikového kvarteta Pavel Bogacz Quartet slávnostne otvoril utorkové premietaniea zároveň uviedol čerstvo digitalizovaný film Sladké hry minulého leta. Ten sa nakrúcal ešte v roku 1969, svoju premiéru a zároveň i derniéru mal na obrazovkách RTVS o rok neskôr.

Do vysielania sa viac nedostal, hoci v susednom Česku ho premietali úplne bez problémov. No a keďže maestro Lasica si v ňom zahral, na toto obdobie si zaspomínal a prezradil aj to, prečo Sladké hry minulého leta dostali verejnú stop-ku.rozhovoril sa, keď sa ho moderátorka Vera Wisterová pýtala, či je pravda, že si najprv nebol istý, či si v tejto snímke zahrá.

Milan Lasica divákom porozprával o filme Sladké hry minulého leta Zdroj: Vlado Anjel

Milan Lasica a Vera Wisterová v zákulisí Kna pod hviezdami veselo debatovali Zdroj: Vlado Anjel

„Zaujímavé na tom filme je, a to vy môžete teraz posúdiť, že pred rokmi vzbudil veľké rozhorčenie. Nielen u divákov, ale predovšetkým u rôznych štátnych predstaviteľov, pretože sa im zdal zdal byť nemiestne erotický," povedal pán Lasica a prezradil aj niekoľko ďalších informácií o tom, prečo bol film na Slovensku takpovediac cenzúrovaný. Viac sa dozviete v jeho príhovore vyššie, kde sa otvorene vyjadril aj k spomínaným "nemiestne erotickým" scénam!