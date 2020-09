Ďalšia svadba v našom šoubiznise: Oženil sa jojkársky šéfkuchár... Wau, krásna nevesta si šaty navrhla sama!

TAJNÁ - A už je v chomúte! Fanúšičky fešáka Martina Korbeliča si musia nechať zájsť chuť. Jojkársky šéfkuchár si totiž cez víkend za manželku vzal svoju krásnu partnerku Lenku, no a aktuálne sa teda môže pýšiť titulom "manžel". Pozrite sa, ako to šťastným zaľúbencom pristalo.

Ako sme sa od Martina dozvedeli, svadba sa konala vo vinárstve v Tajnej v spoločnosti asi dvadsiatky pozvaných hostí. „Len najbližšia rodina a svedkovia. Bola to naozaj taká pikniková pohodička v krásnom prostredí vinárstva, kde sa konal aj obrad aj občerstveníčko," povedal pre Topky sympatický šéfkuchár. Prípravy okolo dňa D vraj riešila najmä samotná novopečená pani Korbeličová.

„Manželka to zvládla perfektne, bolo to hlavne v jej réžii, v týchto veciach jej plne dôverujem, je to vždy perfektne precízne," uviedol a dokonca nám prezradil, že jeho šikovná polovička si dokonca sama navrhla svoju svadobnú róbu, ktorá bola naozaj prekrásna. „Keď som prvýkrát uvidel nevestu, tak mi napadlo jedine slovo nádhera. Krásna nevesta v krásnych šatách, ktotoré si navrhovala sama, keďže návrhárstvo je jej veľké hobby. Je veľmi šikovná, kreatívna a myslím si, že má obrovský talent," nešetril Martin chválami na svoju drahú.

No a na záver nás zaujímalo, aké sú jeho pocity pár dní po svadbe a ako vníma, že sa z neho stal manžel. „Aj keď je to len papier, pocit je to zvláštne zaväzujúci v zmysle zodpovednosti voči tomu druhému. Človek si to celé tak inak uvedomí, keď tam stojíte a počúvate tie slová o oddávaní. Príjemná emócia, kde sa ticne z očka aj kvapička slanej slzičky," dodal s úsmevom Martin Korbelič. Jemu i jeho manželke Lenke, samozrejme, srdečne gratulujeme a na ceste spoločným životom im prajeme veľa šťastia a lásky!