Bez dodatočných opatrení sa Slovensku nepodarí dosiahnuť klimatickú neutralitu: V hre sú dva vývoje

BRATISLAVA - Bez dodatočných opatrení sa Slovensku do roku 2050 nepodarí dosiahnuť klimatickú neutralitu. Pravdepodobne sa tiež nepodarí splniť cieľ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v roku 2030. Vyplýva to zo štúdie „Slnko, jadro a pár wattov“, ktorú vypracoval Inštitút environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia SR.
Analýza porovnáva dva možné vývoje, a to základný scenár WEM, vychádzajúci z platných politík EÚ prijatých do konca roka 2021, a dekarbonizačný scenár WAM, ktorý modeluje dodatočné opatrenia a investície potrebné tak, aby bola dosiahnutá klimatická neutralita. „Bez nových opatrení sa klimatickú neutralitu nepodarí dosiahnuť - scenár WEM dosahuje v roku 2050 zníženie emisií o 63,4 percenta oproti roku 1990. Cesta k neutralite si vyžaduje rozsiahlu elektrifikáciu priemyslu, dopravy a budov,“ priblížil IEP. Tvrdí, že v scenári WAM spotreba elektriny do roku 2050 vzrastie o 135 percent, pričom nová energia pochádza najmä z jadra a obnoviteľných zdrojov.
24,8 metrickej tony emisií
Analytici priblížili, že do roku 2050 vypustí Slovensko približne 24,8 metrickej tony (Mt) emisií, pričom lesy a pôda zachytia len 1,2 Mt. K najvýraznejšiemu poklesu emisií dôjde podľa nich v energetike, kde sa očakáva ústup od uhlia, skonštatovali. Inštitút tiež poukázal na cieľ v oblasti OZE, ktorý sa pravdepodobne nepodarí Slovensku splniť. „WAM dosiahne celkový podiel OZE 25 percent a v doprave 18 percent, čo nedosahuje indikatívny cieľ na úrovni 35 percent, ani cieľ určený v doprave 29 percent,“ uviedol. Analytici vysvetlili, že je to najmä v dôsledku zvýšenia kapacity výroby elektrickej energie z jadra a nedostatočnej podpory rozvoja riešení využívajúcich obnoviteľné zdroje.
Za kľúčové pri znižovaní emisií v priemysle považuje IEP elektrifikáciu oceliarní. Pri modelovaní sa predpokladá, že podniky dekarbonizujú pri zachovaní a navýšení ich hospodárskej pridanej hodnoty. Očakáva sa postupný prechod na bezemisné technológie a palivá, najmä v hutníckom, chemickom, petrochemickom a stavebnom priemysle, ako sú výroba vodíka elektrolýzou, využívanie tuhých alternatívnych palív, ale aj umelé záchyty oxidu uhličitého v neskoršom období, povedali analytici.
Jediný sektor, kde emisie skleníkových plynov stúpajú
Jediným sektorom, kde emisie skleníkových plynov stúpajú, je doprava. Od začiatku deväťdesiatych rokov sa počet osobných i ťažkých úžitkových vozidiel na Slovensku podľa IEP viac ako zdvojnásobil a očakáva sa ďalší rast. Sektor dopravy v SR zodpovedá za približne 21 percent všetkých emisií skleníkových plynov, z čoho 98 percent predstavuje cestná doprava. „Kľúčovým opatrením v osobnej doprave je elektrifikácia, v prípade ťažkých úžitkových vozidiel diverzifikácia palív prechodom na bezemisné alternatívy, ako je vodík,“ priblížil.
Analytici pokračujú, že v sektore budov sú kľúčovými opatreniami zlepšenie tepelnotechnických vlastností budov a prechod na bezemisné vykurovanie. Prechod na tepelné čerpadlá a elektrické vykurovanie je zameraný najmä na zvyšovanie efektivity vykurovania, ale aj zníženie emisií skleníkových plynov. Dôležitým opatrením je aj zlepšenie tepelnotechnických vlastností budov, čo zapríčiní nižší dopyt po vykurovacích palivách.