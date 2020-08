Bubeník Horkýže Slíže prehovoril o kauze Šašovia: Prvé slová po zadržaní!

Dnes sa do redakcií dostalo oficiálne stanovisko, uvádzame ho plnom znení:

11. augusta 2020 uskutočnila NAKA akciu s krycím názvom "Šašovia". Počas nej zadržala spolu 9 ľudí, medzi nimi aj bubeníka skupiny Horkýže Slíže Mareka Viršíka, z dôvodu podozrenia na podporu extrémizmu. Viršíka aj ostatných po zadržaní polícia následne prepustila. Obvinení boli Karol P., Rastislav R., Tomáš F., Jozef P., Radovan K., Radoslav V., Róbert T., Marek V. a Peter S.. Takto informovala polícia prostredníctvom svojej facebookovej stránky.

V médiách sa však začali objavovať celé mená niektorých zadržaných osôb. „Tým, že polícia zverejnila mená obvinených osôb následne spôsobilo negatívne vyjadrenia niektorých médií a spájanie skupiny Horkýže Slíže s danou trestnou vecou. Stále platí prezumpcia neviny, preto články a reportáže uverejnené v niektorých médiách, ktoré spájajú a vopred odsudzujú hudobnú skupinu za trestný čin sú irelevantné a zavádzajúce. Hudobná skupina zváži využitie všetkých právnych prostriedkov na ochranu svojich práv pred zverejnením nepravdivých informácií v médiách." informuje advokát Viršíka a kapely Horkýže Slíže, ktorej fotky zvyšných členov média neprávom uverejňujú a spájajú s kauzou.

„Je mi ľúto, že moja súkromná vec sa spája s ostatnými členmi kapely a že naše fotky sa objavujú v článkoch so sympatizantmi propagujúcimi extrémizmus. Sorry kapele za nepríjemnosti, ktoré sa, dúfam, čo najskôr objasnia,“ dáva na pravú mieru Marek Viršík. Hoci sa k tejto nepríjemne vzniknutej situácii nechce viac vracať a vyjadrovať, cíti potrebu informovať fanúšikov. Na základe domových prehliadok, pri ktorých sa u Karola P., Rastislava R. a Tomáša F. našli predmety s extrémistickou tematikou, dal vyšetrovateľ na vyššie spomenuté osoby podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby. Po vypočutí napokon zostali všetci traja na slobode.

Kapela Horkýže Slíže je na scéne 28 rokov a výhradne sa dištancuje od akéhokoľvek spájania s extrémistickými a radikálnymi názormi či skupinami, s nimi spojenou činnosťou ohrozujúcou základné práva a slobody osôb, základy demokratického právneho štátu, rovnako od akceptácie prejavov, ktoré by pôsobili nenávistne voči skupinám osôb. Vystupuje výlučne apoliticky.