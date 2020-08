Daru s Verešovou vystrie: Známa herečka si podala ich slovenčinu.... Fúúú, dobre naložila!

BRATISLAVA - Na Slovákov dlhodobo žijúcich v Česku sa jazyk a prízvuk našich bratov časom chtiac-nechtiac predsa len nalepí. Najznámejšími osobnosťami z nášho šoubiznisu, ktorých sa ľubozvučná slovenčina už veľmi netýka, sú jednoznačne Andrea Verešová a Dara Rolins. No a práve tieto dve dámy zrejme aktuálne napodobňovala herečka Slávka Halčáková. Teda aspoň to si myslia jej fanúšikova.

Obe spomínané dámy svoju reč prispôsobujú prostrediu, kde sa aktuálne nachádzajú. Kým doma používajú tú rodnú, u našich západných susedov rozprávajú česky, čo je časom stráveným za hranicami úplne prirodzené. Lenže kým u Dary popri slovenčine väčšinou počuť iba český prízvuk, Andrea Verešová sa už postarala o niekoľko pamätných česko-slovenských brbtov. A takýchto žien či mužov pendlujúcich medzi dvomi republikami sa u nás určite nachádza omnoho viac.

Slávka Halčáková Zdroj: youtube.com/SoaRea

Aktuálne sa dostali do hľadáčika Slávky Halčákovej, ktorá na svojom Facebooku uverejnila video parodujúce "české Slovenky". Jej fanúšikovia v ňom našli práve dve spomínané hviezdy a pod príspevkom známej herečky sa strhla tipovačka, ktorú z nich napodobňovala. „Napriek tomu, že dlho žijem v Čechách, na tú slovenštinu si dávám velice pozor, proste sakra to zvádza, ale napriek tomu je moja slovenština velice čistá,” začala blondínka s prehnaným, no mimoriadne známym prízvukom.

Video niektorým pripomenulo Daru Rolins Zdroj: Instagram DR

Mnohí tipovali, že Slávka paroduje Andreu Verešovú Zdroj: Instagram / Andreaveresovaofficial

Reakcie na seba nenechali dlho čakať a boli ich desiatky, väčšina komentujúcich vraj odpadávala od smiechu. No a keďže padalo mnoho odkazov o tom, ako Andrei Verešovej a Dare Rolins naložila, herečka sa rozhodla očistiť si ruky a po nejakom čase radšej vyhlásila, že ju nikto konkrétny neinšpiroval.

„Viacerým z vás to tu pripomína konkrétne osoby, ale ja som tým nikoho cielene nemyslela, ja som sa len jednoducho bláznila, to je celé. P.S: Darinku R. mám rada od detstva, ona je pre mňa mega talent. Tak v tom nehľadajte nič špeciálne, je to len sranda, ktorá baví asi najviac môjho muža a ja len trepem blbosti, lebo toto mi ide,” napísala Slávka, no jej priaznivci si o celej veci zjavne aj tak myslia svoje. A čo vy, ktorú z dám vám video pripomína viac?