Rozvedená Kalisová šokuje: Spoločná dovolenka s ex… Aj s jeho novou rodinou!

CHORVÁTSKO - Moderátorka Miriam Kalisová (33) a fitness tréner Martin Šmahel (37) v roku 2017 prekvapili verejnosť, keď oznámili, že sa rozvádzajú. No napriek tomu sa zdá, že dvojica spolu dokáže naďalej výborne vychádzať. Plavovláska najnovšie šokovala, keď prezradila, že so svojím ex trávi dovolenku... Aj s jeho novou rodinou!

V júli 2012 si moderátorka Miriam Kalisová a fitness tréner Martin Šmahel povedali svoje áno a o pár mesiacov nato otehotnela. V novembri 2013 priviedla na svet vytúženú dcérku Miu. No šťastie mladej rodinky netrvalo dlho. O štyri roky neskôr prišiel rozvod.

Spočiatku, ako po každom krachu vzťahu, boli ich vzťahy vyostrené a vášne vyhrotené. No dnes je už dvojica ukážkovým príkladom toho, ako by mali spolu vychádzať rozvedené páry. Hoci má Šmahel už novú rodinku, s Miriam, jej novým partnerom a dcérkou Miou dokonca strávil dovolenku.

Spoločne, všetci pokope. „... za touto našou princeznou sme sa včera pol dňa plavili, aby sme ju videli a dnes sa k nám pridala aj druhá časť jej rodinky, a tak sme si všetci spolu užili krásny čas,” napísala k fotke so svojou dcérkou Kalisová. A rozrozprávala sa o vzťahoch so svojím ex.

„Nebolo to vždy jednoduché a naše vzťahy sú často ako na hojdačke, ale treba si opakovať, že všetko chce svoj čas... Všetko sa vykryštalizuje a áno, často to chce dlhé predýchavanie. Zahodiť svoje ego a s nadhľadom a čistou hlavou sa pozerať na veci, ktoré sa nás dotknú. Ale predsa len... Takáto nádherná bytosť nám stojí za to, aby sme to všetko vedeli s láskou ustáť,“ napísala k fotke z Chorvátska.

„Dnes sme mali krásny deň aj vďaka Martinovi Šmahelovi a jeho trom dievčatám. A keď nás naše dieťa vidí v harmónii, nič viac si ako rozvedení rodičia nemôžeme priať. Makajme všetci na sebe, nech na svoje vzťahy môžeme byť hrdí a nech nás hrejú pri srdci. Pustime všetci krivdy, ktoré nás trápia, ťažia, odpúšťajme, odpustime, ostatným, ale najmä sebe,“ dodala Miriam.