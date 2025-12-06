Po incidente s hliadkou OSN libanonská polícia zadržala šiestich podozrivých

BEJRÚT - V súvislosti s útokom na mierové sily OSN hliadkujúce na juhu Libanonu tamojšia polícia zadržala šesť podozrivých. K incidentu došlo vo štvrtok, keď šiesti muži jazdiaci na troch mopedoch spustili paľbu smerom na hliadkujúcich vojakov misie OSN v Libanone (UNIFIL). Tento incident si nevyžiadal zranených, pripomenula agentúra AFP.
Armáda varuje pred útokmi na UNIFIL
Libanonská armáda vo svojom vyhlásení zároveň uviedla, že nebude tolerovať útoky na UNIFIL, ktorej jednotky zohrávajú dôležitú stabilizačnú úlohu v oblasti južne od rieky Lítání, neďaleko hranice s Izraelom.
Mierové sily UNIFIL majú od marca 1978 za úlohu pôsobiť ako nárazníková zóna medzi Izraelom a Libanonom. Monitorujú aj prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom, ktoré bolo uzavreté v novembri 2024 - po viac než rok trvajúcich prestrelkách s Izraelom, ktoré prerástli do vojny. Izrael počas tejto vojny zasadil Hizballáhu tvrdú ranu, keď zabil mnohých vplyvných veliteľov hnutia.
Podmienky dohodnutého prímeria
Dohoda o prímerí, ktorú sprostredkoval Washington a jeho emisári, hovorí, že izraelské jednotky by sa mali postupne stiahnuť z Libanonu a organizácia Hizballáh by svojich bojovníkov aj zbrane mala stiahnuť z oblasti južne od rieky Lítaní.
V posledných mesiacoch však Izrael obviňuje Hizballáh zo snahy obnoviť svoje vojenské kapacity. Aj preto napriek prímeriu Izrael v Libanone pokračuje v útokoch na lokality spájané s Hizballáhom. UNIFIL sa však nedávno sťažoval aj na izraelské jednotky, ktoré strieľali na jeho mierové sily alebo v ich blízkosti.
V stredu sa konali priame rokovania medzi izraelskými a libanonskými civilnými predstaviteľmi. Šlo o prvý kontakt za posledné desaťročia v rámci monitorovania prímeria medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh.