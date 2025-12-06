Správa o SMRTI Oľgy Feldekovej je NEPRAVDIVÁ: Potvrdil to manžel Ľubomír Feldek

BRATISLAVA - TASR doobedu informovala, že vo veku 82 rokov v sobotu zomrela slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Pre agentúru to potvrdila rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká. Feldekovej manžel, Ľubomír Feldek, však túto správu pre nás vyvrátil.
Aktualizácia: Skontaktovali sme sa telefonicky s manželom Oľgy Feldekovej, Ľubomírom Feldekom, ktorý pre Topky.sk správu o smrti manželky vyvrátil. Viac to ale komentovať nechce. „Pre médiá nechcem nič bližšie komentovať," povedal v sobotu poobede pre Topky.sk.
Obľúbenej glosátorke pred niekoľkými rokmi diagnostikovali zákerné ochorenie, navyše sa k ťažkej diagnóze pridružili ďalšie zdravotné problémy. Po dvoch zlomených stavcoch jej lekári objavili ďalšie dva a Feldeková zostala pripútaná na lôžko.
„K tým dvom stavcom, ktoré mala zlomene, sa pridali ďalšie dva. Mamina sa začala sťažovať na bolesti, a tak zistili, že má znovu zlomené stavce,“ prezradila pre televíziu Joj v októbri jej dcéra Katka Feldeková. „Umyvame ju v posteli a snažíme sa ju presúvať naozaj len v nevyhnutných prípadoch. Zdá sa, že osteoporóza, ktorou trpí, je vážnejšia, než sme si mysleli. Tie prvé dva stavce si zlomila po páde, no teraz ani netušíme, ako k tomu došlo,“ vysvetlila.
„Nechcem hovoriť, že už nikdy chodiť nebude, pretože tomu jednoducho neverím. Mama je obrovská bojovníčka a už viackrát nám dokázala, že má neuveriteľnú vôľu,“ dodala Katka s tým, že sa túžila vrátiť do práce. „Veľmi sa teší na nakrúcanie relácie Sedem, ktoré ju motivuje a dodáva jej energiu. Aj napriek všetkému stále hovorí, že tam chce ísť,“ uviedla.