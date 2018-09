Šmahel otvorene o ROZVODE s Kalisovou: TOTO je dôvod... Prišiel som o peniaze!

Martin Šmahel spolu s ďalšími známymi aj neznámymi Slovákmi bojuje na markizáckej Farme o výhru 75 tisíc eur. Ako sám prezradil, na statok, ktorý má názov „nový život,“ prišiel, aby za minulosťou urobil hrubú čiaru. „Ja som tu preto, ja som tu vážne pre to. Akože bez srandy, potreboval som to. Myslenie, nastavenie, predel, hrubá čiara... Mám čo za seba zahodiť!“ zahlásil Šmahel.

Ten sa v reality šou rozrozprával o jeho najnáročnejšom období posledných rokov - o rozvode s moderátorkou Miriam Kalisovou, s ktorou má dcérku Miu. „Ona sa chcela rozviesť, lebo cítila, že odišla iskra z manželstva. My sme mali vlastne asi rok a niečo malú a manžel z tej trojice je tretí, zmení sa jeho pozícia, je odsunutý. Nehovorím to preto, lebo sa cítim ako chudáčik, to vôbec nie, ale je to pravda,“ začal odkrývať svoje súkromie Šmahel.

Martin Šmahel a Miriam Kalisová sa rozviedli minulý rok v júni. Zdroj: TV MARKÍZA

Dôvodov však bolo viac. „Ja som urobil chybu, ti poviem v čom, určite som sa jej menej venoval. Akože to viem...“ sypal si popol na hlavu tréner, ktorý tiež priznal, že si s niekým písal. Dušoval sa však, že Miriam nikdy nepodviedol. „Nie, prisahám!“ odpovedal na priamu otázku Katke Brychtovej, ktorá sa vraj tiež chcela už niekoľkokrát rozvádzať, ale stačilo, že jej muž povedal - toto je naša rodina. A bolo vyriešené.

Značný podiel na tom, že to medzi Miriam a Martinom ochladlo, mal vraj aj fakt, že Šmahelovi nevyšiel biznis. „Ja som mal taký podnikateľský projekt, prišiel som o peniaze, bol som v sračkách trochu. Bol som v kríze a jej sa to nepáčilo. A ja viem, že by to nemalo tak byť,“ prezradil a dodal, že najviac ho celá situácia štve kvôli dcérke: „Trápi ma to, že dávam dcére takýto život, ale nie je to v mojich rukách.“