Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

Návrh zradiť demilitarizovanú zónu stavia Sýriu do nebezpečnej pozície, vyhlásil Šara

Sýrsky prezident Ahmad Šara.
Sýrsky prezident Ahmad Šara. (Zdroj: SITA/AP/Syrian Presidency Press Office)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

DAUHA - Sýrsky prezident Ahmad Šara v sobotu na fóre v katarskej Dauhe vyhlásil, že požiadavka Izraela zriadiť na juhu Sýrie demilitarizovanú zónu stavia jeho krajinu do nebezpečnej pozície, keďže v tejto oblasti naďalej operujú izraelské sily. Informuje o tom agentúra AFP.

Sýria naďalej trvá na prímerí

Sýria podľa Šaru naďalej trvá na dodržiavaní dohody o prímerí s Izraelom z roku 1974. Sýrsky prezident zdôraznil, že je v platnosti viac ako 50 rokov a označil ju za pomerne úspešnú. Manipulovanie s touto dohodou a snaha o vytvorenie novej zmluvy, ktorá by zriadila demilitarizovanú zónu by podľa neho bolo pre Sýriu nebezpečné.

Po páde sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka Izrael vyslal svoje sily do nárazníkovej zóny OSN, ktorá oddeľuje Izraelom okupované Golanské výšiny od zvyšku Sýrie. Izrael odvtedy opakovane podniká vpády hlbšie do sýrskeho územia a požaduje zriadenie demilitarizovanej zóny južne od Damasku. „Sýria je tá, ktorá je vystavená izraelskému útoku... takže kto by mal ako prvý žiadať nárazníkovú zónu a stiahnutie?“ uviedol Šara.

USA volajú po stabilite a dohode

O sprostredkovanie dohody, ktorá by riešila bezpečnostné obavy oboch krajín sa usilujú Spojené štáty. Americký prezident Donald Trump v pondelok Izraelu odkázal, aby sa vyhol destabilizácii Sýrie a jej nového vedenia. Uviedol to po tom, čo izraelské sily koncom novembra zabili najmenej 13 ľudí pri operácii na juhu Sýrie, ktorá bola podľa izraelskej armády zameraná na islamistickú skupinu.

Viac o téme: SýriaIzraelDemilitarizovaná zónaAhmad Šara
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Prvá oficiálna návšteva: Delegácia Bezpečnostnej rady OSN pricestovala do Sýrie a Libanonu
Zahraničné
Ilustračné foto
Sýria zasiahla proti pašerákom nášľapných mín určených zrejme pre Hizballáh
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trump varoval Izrael: Destabilizácia Sýrie ohrozuje regionálnu bezpečnosť
Zahraničné
Sýria označila izraelskú vojenskú
Sýria označila izraelskú vojenskú operáciu za vojnový zločin: Zahynulo 13 ľudí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Správy
Samosprávne kraje chcú na jar predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Samosprávne kraje chcú na jar predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Správy
Výstava Osobnosti športu TTSK v Západoslovenskom múzeu
Výstava Osobnosti športu TTSK v Západoslovenskom múzeu
Správy

Domáce správy

Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Ilustračné foto
Úrad komisára pre deti zvolal okrúhly stôl pre problematiku žobrajúcich detí
Domáce
Kraje chcú zásadnú zmenu: Pripravujú návrh na zrušenie okresných úradov a väčšie právomoci samospráv
Kraje chcú zásadnú zmenu: Pripravujú návrh na zrušenie okresných úradov a väčšie právomoci samospráv
Regióny

Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz.
Nemecký kancelár Merz vyzval Abbása, aby uskutočnil reformy Palestínskej samosprávy
Zahraničné
Sýrsky prezident Ahmad Šara.
Návrh zradiť demilitarizovanú zónu stavia Sýriu do nebezpečnej pozície, vyhlásil Šara
Zahraničné
FOTO Zábery APOKALYPSY! VIDEO Z
Zábery APOKALYPSY! VIDEO Z miesta katastrofy hlásia viac než 900 obetí, 410 ľudí je nezvestných
Zahraničné
Ilustračné foto
Po incidente s hliadkou OSN libanonská polícia zadržala šiestich podozrivých
Zahraničné

Prominenti

Slovenský spevák si praje
Slovenský spevák si praje netradičný darček: TOTO mu nikto nesplní
Domáci prominenti
Aktualizované Správa o SMRTI Oľgy
Správa o SMRTI Oľgy Feldekovej je NEPRAVDIVÁ: Potvrdil to manžel Ľubomír Feldek
Domáci prominenti
Otcovi Meghan Markle museli
Otcovi Meghan Markle museli amputovať nohu: KONEČNE sa mu ozvala!
Zahraniční prominenti
Ďalšia SMUTNÁ správa: Vo
Ďalšia SMUTNÁ správa: Vo veku 90 rokov zomrel známy dirigent
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Levica zabila mladíka priamo
SMRTEĽNÁ chyba! Vyliezol do výbehu LEVICE… a prišiel o život: VIDEO len pre silné povahy
Zaujímavosti
Britka vyhlásila vojnu rodičom:
Britka vyhlásila vojnu rodičom: Deti do reštaurácií NEPATRIA! Nech jedávajú vo fastfoodoch, NIE pri steakoch
Zaujímavosti
Madagaskar - exotický raj
Madagaskar - exotický raj s unikátnou prírodou a slovenskou stopou v histórii
dromedar.sk
Čína trafila ZLATÚ ŽILU:
Čína trafila ZLATÚ ŽILU: Obrovské ložisko môže zmeniť svetový trh! Čo to znamená pre svet?
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín

Šport

Shiffrinová a spol. znovu v akcii: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu žien v Tremblante
Shiffrinová a spol. znovu v akcii: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu žien v Tremblante
Lyžovanie
Boj o titul sľubuje napínavú drámu: Vedúci Norris sa v poslednej kvalifikácii prvenstva nedočkal
Boj o titul sľubuje napínavú drámu: Vedúci Norris sa v poslednej kvalifikácii prvenstva nedočkal
Formula 1
MŠK Žilina – MFK Ružomberok: Online prenos zo 17. kola Niké ligy
MŠK Žilina – MFK Ružomberok: Online prenos zo 17. kola Niké ligy
Niké liga
Infarktový záver vo Villa Parku: Arsenal v posledných sekundách šlágra prišiel o 18-zápasovú sériu
Infarktový záver vo Villa Parku: Arsenal v posledných sekundách šlágra prišiel o 18-zápasovú sériu
Premier League

Auto-moto

Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy

Kariéra a motivácia

Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Prostredie práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Mzda

Technológie

Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Android
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Správy
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
Android
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
Bezpečnosť

Bývanie

Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias

Pre kutilov

Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný večierok plný prekvapení: Stretla som jeho bývalú a zistila pravdu o nevere
Partnerské vzťahy
Vianočný večierok plný prekvapení: Stretla som jeho bývalú a zistila pravdu o nevere
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Domáce
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Zábery APOKALYPSY! VIDEO Z
Zahraničné
Zábery APOKALYPSY! VIDEO Z miesta katastrofy hlásia viac než 900 obetí, 410 ľudí je nezvestných
TOTO nie je Disney:
Domáce
TOTO nie je Disney: Žena v Tatrách pred hotelom kŕmila jeleňa, VIDEO situácia sa zvrhla
Peter Pellegrini
Domáce
Vládny zákon môže padnúť, Pellegrini váha s podpisom! Podal si koalíciu: Ak chcete dovládnuť, musíte urobiť TOTO

Ďalšie zo Zoznamu