ZMENA vo vedení Demokratov! Naď prezradil, kedy doručia podpisy ich referenda k predčasným voľbám

BANSKÁ BYSTRICA - Republiková rada mimoparlamentnej strany Demokrati na svojom sobotňajšom zasadnutí v Banskej Bystrici potvrdila vymenovanie Michala Kiču za podpredsedu strany. Vo funkcii tak nahradí Andreu Letanovskú, ktorá síce predsedníctvo Demokratov opustila, avšak naďalej zostáva členkou strany. Novou členkou predsedníctva sa zároveň stala Monika Podhorány Masariková.
Predstavitelia strany o tom informovali po zasadnutí republikovej rady na tlačovom brífingu. Predseda strany Jaroslav Naď ďalej ozrejmil, že podpisy ich referenda za vyhlásenie predčasných volieb by chceli prezidentovi SR odovzdať v januári budúceho roka. Strana má tiež ambíciu uspieť v budúcoročných komunálnych voľbách.