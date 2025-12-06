Úrad komisára pre deti zvolal okrúhly stôl pre problematiku žobrajúcich detí

PREŠOV - Úrad komisára pre deti (ÚKPD) zorganizoval ďalší okrúhly stôl s cieľom riešenia problematiky žobrajúcich detí. Komisár pre deti Jozef Mikloško po piatkovom (5. 12.) stretnutí s kompetentnými v Prešove, kde sa v novembri konal monitoring, vyzval na spoluprácu.
Stúpajúce žobranie pred Vianocami
Úrad podotkol, že v období pred Vianocami sa opäť viac vyskytujú vonku žobrajúce deti. Cieľom stretnutia, ktorého sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, samosprávy, splnomocnenca vlády pre rómske komunity, polície či prokuratúry a rezortu školstva, bolo predstaviť detailné výsledky monitoringu, pomenovať problémy, identifikovať kompetencie jednotlivých subjektov a spoločne navrhnúť možné riešenia. Okrúhleho stola sa zároveň prvýkrát v histórii úradu zúčastnilo vyše 20 študentov Gymnázia J. A. Reymana v Prešove, ktorí participovali na výskume o vnímaní fenoménu žobrania z pohľadu mládeže. Prezentovali v ňom svoje názory i skúsenosti s touto problematikou.
archívne video
Viceprezident Policajného zboru SR Rastislav Polakovič zdôraznil potrebu koordinácie medzi okresnými a krajskými riaditeľstvami polície a mestskými políciami najmä v zimnom období. Poradca Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Ján Andrejko navrhol zvážiť legislatívne zadefinovanie žobrania aspoň ako priestupku. Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská v tomto smere deklarovala plnú podporu. Riaditeľka košického úradu práce Slavomíra Figurová zdôraznila potrebu jasného určenia kompetencií, aby žiadne dieťa „nepadlo medzi úrady“.
Limity samospráv a rómske komunity
Viceprimátorka Košíc Lucia Gurbaľová poukázala na limity samospráv pri riešení tejto problematiky. Košice majú viac než 12 rómskych komunít, čo si podľa nej vyžaduje systémový prístup. Prednosta mesta Trebišov Martin Galgóczy dodal, že počet obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít sa u nich za posledných 15 rokov zdvojnásobil.
Ochrana detí a právo na vzdelanie
„Ako spoločnosť nemôžeme dopustiť, aby sa deti stávali finančným nástrojom na zvyšovanie materiálneho alebo ekonomického statusu rodiny. Je našou povinnosťou zabezpečiť im dôstojné podmienky života, bezpečné rodinné prostredie a dodržiavanie práva na vzdelanie v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o právach dieťaťa,“ pripomenula koordinátorka terénneho monitoringu Svetlana Pavlovičová z ÚKPD. Mikloško preto vyzval na spoluprácu a urýchlené kroky s ohľadom na zimné obdobie a prichádzajúce sviatky, kedy sa opäť vyskytujú vonku v okolí nákupných centier a centier miest žobrajúce deti. Kompetentným navrhol aj viaceré opatrenia.
Piatkové stretnutie bolo ôsmym krokom ÚKPD v procese hľadania riešení pre deti z marginalizovaných rómskych komunít. Úrad chce aj naďalej pokračovať v aktívnom prepájaní inštitúcií, podporovať legislatívne zmeny a vytvárať nástroje na ochranu detí, ktoré sa ocitli v ohrození.