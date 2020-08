Dara Rolins šokovala fanúšikov: Zverejnila nahú FOTO, prehovorila o sexe a... Čo na to povie tvoja dcéra?

BRATISLAVA - Dara Rolins nikdy nepatrila k ženám, ktoré by sa hanbili za svoje pocity či názory a často sa vyjadruje mimoriadne priamo a otvorene. Tentokrát hanbu odhodila aj čo sa týka jej fyzického zjavu. Na svojom Instagrame zverejnila mimoriadne odvážnu foto, ktorú nafotila pre magazín Grade, lenže v rámci témy nahota prišlo aj k úprimným slovám o sexe. A to ani zďaleka nie je všetko!

Spomínané nahé zábery má na konte fotograf Lukáš Kimlička, ktorý pre Topky prezradil, že vznikli úplne spontánne a nič podobné v pláne najprv nebolo. „My sme fotili pre Grade a bolo strašne teplo, tak si Dara išla dať sprchu a ako vyšla tam pomedzi tie závesy, tak ma to zaujalo a hovorím: Počkaj, toto cvaknem. Mali byť len pre jej súkromný archív, ale nakoniec sa rozhodla, že sú tak decentné a vkusné, že ich poskytne pre zverejnenie," vysvetlil nám.

No a jednu z nich na svojom profile zverejnila i samotná Dara. Ako sama hovorí, na to, že občas svojimi činmi spôsobí rozruch si už zvykla a myslí si, že to k jej profesii skrátka patrí, keďže neexistuje nič, čo by sa páčilo úplne všetkým. Potom sa vyjadrila aj k svojej toľko komentovanej nahote.povedala otvorene slovenská diva.

A potom prišlo priznanie, ktoré by niektorí mohli pokladať za naozaj mimoridane intémne. „Sex ma baví viac ako kedykoľvek predtým a výhodou zrelého veku je, že mi nepríde divné o tom hovoriť. A už vôbec necítim jediný limit alebo povinnosť k svojej intimite spôsobený faktom, že som mama. Som ŽENA v prvom rade. A či sa to niekomu páči alebo nie, chcem si to užiť," napísala dara, ktorá tak dala jasne najavo, že to, že po jej boku sa momentálne neobjavuje oficiálny partner, ešte neznamená, že žiadneho nemá a jej milostný život je na bode mrazu.

Darine odvážne fotografie vyvolali rozporuplné reakcie. Zdroj: Lukáš Kimlička, magazín Grade

Dara Rolins hovorí, že sex ju v tomto veku baví viac, ako kedykoľvek predtým Zdroj: Instagram DR

Kým ženy, pre ktoré je Dara obrovským vzorom, jej postoj a názor podporili, našli sa aj také, ktorým sa to príliš nepozdáva. „Ja si len kladiem otázku, čo keby to videla vaša dcérka. Ako sa zachovať? Tiež jej poviete, že vás baví byť nahá?" spýtala sa istá dáma. Speváčka jej však hneď vysvetlila, ako to vidí ona a prečo jej Lola nemôže mať s takýmito zábermi žiadny problém.

„Moja dcérka je vychovavaná vo svete bez predsudkov, vedená prirodzenou láskou k sebe, k svojmu telu a bez hrozby, že je na nahote niečo odstrašujúce. Niečo, za čo by sa mala hanbiť. Ona alebo ktorékoľvek žieňa, žena, mama. Ide VŽDY len o formu, spôsob "ako". Je to zložitá téma a to posledné, čo jej svedčí, je čiernobiele videnie," odpovedala Dara.