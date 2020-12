Vondráčkovej ex po búrlivom rozvode: Bude SVADBA… Pri zásnubách takmer uhorel!

PRAHA - Celé mesiace sa v médiách riešil rozchod a následný rozvod českého hokejistu Tomáša Plekanca (38) a známej speváčky Lucie Vondráčkovej. Športovec si medzičasom stihol založiť novú rodinu s tenistkou Luciou Šafářovou (33). No a po narodení dcérky Leontýnky sa dvojica chystá k ďalšiemu kroku. Plánujú svadbu... Pri zásnubách takmer uhoreli!

Dvojica sa o ďalšom dôležitom životnom kroku rozrozprávala pre magazín iDNES. Zásnuby vraj dopadli výborne a obaja si ich veľmi užili. No celý život zrejme budú spomínať na malú nehodu, ktorá sa vtedy stala. „Malo to svoje kúzlo. Skoro pri tom zhorel,“ smiala sa tenistka. No v tom momente jej zrejme všetko jedno nebolo.

Obrovská radosť Vondráčkovej ex: K Vianociam dostali ten najkrajší dar!

„Ja som Lucke hovoril, že ak si ma bude chcieť vziať, tak som za. Takmer sme podpálili dom, ale inak dobre,“ porozprával Plekanec o svojich pocitoch z jedného z najdôležitejších momentov svojho života.

Dvojica tak v týchto chvíľach už naplno plánuje svadbu. Jedinou prekážkou, ktorá veselici stojí v ceste je pandémia. „Uvidíme, ako to bude s koronavírusom. Musíme sa pohrať s dátumami, neponáhľame sa, nič nás netlačí,“ vysvetlil Plekanec. A ako to bude s priezviskami? Ešte v tom vraj nemajú úplne jasno. „Ešte som nad tým veľmi neuvažovala, ale asi by som si nechala obe,“ zamyslela sa Šafářová, ktorá pred rokom hokejistovi porodila dcérku Leontýnku.