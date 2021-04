Drsné slová po zásnubách: Plekanec sa nemôže ženiť... Vondráčková ho ošklbala?!

PRAHA - Hokejista Tomáš Plekanec sa minulý rok rozviedol so speváčkou Luciou Vondráčkovou. Ešte počas rozvodových ťahaníc si začal budovať nový život. Má dieťa s tenistkou Luciou Šafářovou a v decembri sa zasnúbili. Má to však háčik...

Nie je žiadnym tajomstvom, že rozvod Lucie Vondráčkovej a Tomáša Plekanca bol poriadne búrlivý. Trvalo to dva roky, kým sa konečne na všetkom dohodli. Speváčka sa nakoniec vzdala hokejistových zárobkov, ale získala lukratívnu nehnuteľnosť v Prahe a pravdepodobne inkasuje pomerne vysoké alimenty na dvoch spoločných synov.

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec Zdroj: profimedia.sk

To, že nešlo o lacný rozvod, prišlo na pretras aj v šou 7 pádů Honzy Dědka, ktorú dnes odvysiela televízia Prima. „Vraj veľa kecám a nepustím ho k slovu,” okomentovala nakrúcanie Lucie Šafářová. A naozaj si podľa dostupných informácií pustila ústa trochu na špacír.

Dvojica sa totiž v decembri zasnúbila, no svadba sa tak skoro konať nebude. A je za tým údajne práve rozvod s Vondráčkovou. „Svadba je v pláne, ale zatiaľ je pozastavená. Mám to blbé, že mal drahý rozvod, takže do druhej svadby už nebude chcieť toľko investovať,” vyhlásila športovkyňa, ktorá má s Tomášom dcéru Leu.