Stratená slovenská herečka opäť na plátne: Kedysi ikona a... AHA, ako dnes vyzerá Szidi Tobias!

V utorok večer mal v jednom z bratislavských kín premiéru film Letní rebeli. Na rodinnú dobrodružnú komédiu o malom výmyselníkovi Jonášovi zavítalo aj mnoho známych osobností, medzi nimi, samozrejme, aj hlavný protagonisti. Jednu z najvýraznejších úloh v tejto snímke si strihla aj Szidi Tobias, ktorá si zahrala úlohu kvetinárky Gizely Kvetoňovej.

Szidi Tobias výrazne zmenila imidž Zdroj: Cinemart.sk

Herečka a speváčka majúca na svojom konte napríklad aj ikonický hit Chlap z kríža, sa tak objavila aj na spomínanej premiére. A rovno z príchodu prekvapila výraznou zmenou imidžu. Szidi by na prvý pohľad spoznal len málokto. Kedysi tmavovláska si svoje vlasy nechala zmeniť na blond, nahodila nežné letné šaty a niekdajší drsný výzor rockerky bol razom preč. No povedzte, spoznali by ste ju?

Mimochodom, film Letní rebeli štartuje v kinách už 13. júla!