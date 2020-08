Bubeníka Horkýže Slíže zadržala NAKA za extrémizmus: Prvé vyjadrenie... Rušia koncerty?

O zásahu na svojom profile na sociálnej sieti informovala polícia Slovenskej republiky, bližšie informácie o zadržaných ale neuviedli. Spomínané známe mená ako prvý priniesol portál tvnoviny.sk. Medzitým sa Topkám poradilo získať vyjadrenie Zuzany Vačkovej, bývalej manželky Rogela, ktorý pre údajné extrémistické správanie už niekoľkokrát čelil problémom. Najnovšie u neho vraj našli zberateľské predmety s nacistickou a hitlerovskou tematikou.

Elitné komando malo vykonať prehliadky bytov a taktiež aj nahrávacieho štúdia. Už v roku 2016 denník SME upozornil, že neonacistická skupina Krátky Proces, ktorej členom bol Rogel, nahrávala svoj album v HStudio. To vlastní práve bubeník kapely Horkýže Slíže Marek Viršík. „Netreba to riešiť, to sú hejterské záležitosti,“ povedal vtedy pre spomínaný denník.

Mareka Viršíka (druhý zľava) mala zadržať NAKA Zdroj: Facebook Horkýže Slíže

Aktuálne si ale na neho došliapli muži zákona a jeho meno je údajne na zozname zadržaných. Keďže Viršík vystupuje aj ako manažér kapely, o jej ďalšom fungovaní sme sa informovali u českého zástupcu "Slížov", ktorý má na starosti ich booking pre našich západných susedov, kde by Horkýže mali v najbližších dňoch odohrať rovno niekoľko koncertov.

„Nebudem to komentovať. Všetko beží, ako má, nič sa momentálne neruší. Ak by sa niečo dialo, dáme o tom vedieť prostredníctvom serióznych zdrojov,” povedal nám do telefónu Petr Fořt. S otázkou, ako budú riešiť najbližšie akcie a či majú za Viršíka náhradu, sme sa obrátili aj na gitaristu Horkýže Slíže Juraja Štefánika, ten ale do vydania článku na naše otázky nereagoval.