NAKA zadržala exmanžela Zuzany Vačkovej: PRVÉ SLOVÁ prekvapenej herečky!

Informáciu ako prvá uverejnila Markíza na svojom portáli tvnoviny.sk. O tom, že bývalý manžel herečky má blízko k extrémistickým skupinám, sa hovorilo už niekoľkokrát, aj v roku 2010 bol obžalovaný z výtržnicva a propagácie fašizmu, vyviazol však len s podmienkou za výtržníctvo, druhý čin mu nedokázali. Aktuálne u neho ale elitné komando údajne našlo zberateľské predmety s hitlerovskou a nacistickou tematikou.

Len čo sa táto informácia dostala do médií, Topky oslovili Zuzanu Vačkovú, bývalú Rogelovu manželku a zároveň matku jeho syna Jakuba. Tá sa o celej veci dozvedela od nás. „Vôbec som o tom nevedela, počujem to prvýkrát od vás. Neviem, čo mám na to povedať,“ povedala pre Topky prekvapená herečka.

Hovorí, že s bývalým manželom ju spája iba ich syn, ona sama s Rogelom nekomunikuje a nechce s ním byť akýmkoľvek spôsobom spájaná. „My spolu nie sme už 23 rokov, nemáme okrem nášho syna vôbec nič spoločné. Nekomunikujem s ním, neviem o žiadnych jeho aktivitách. Ak je pravda to, z čoho je obvinený, potom samozrejme zákon musí fungovať,” povedala nám.

S Rogelovými názormi a jeho životným štýlom sa nijakým spôsobom nestotožňuje a od jeho konania sa absolútne dištancuje. „Ja sa s podobnými vecami a vôbec s extrémizmom ako takým absolútne nestotožňujem. Netolerujem netoleranciu, tak by som to povedala“ dodala Vačková.

Extrémistické sklony Rastislava Rogela sú verejne známe. Zdroj: Tip čitateľa