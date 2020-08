Dovolenkový horor! Slovákov nepustili do lietadla kvôli smiešnej drobnosti: Už sa mali kúpať v Grécku

Peter sa so svojimi priateľami dnes ráno vybral na letisko. Všetci traja sa tešili na dovolenku v Grécku. Dostal sa ňu iba on. Jeho kamarátov nepustil do lietadla personál leteckej spoločnosti. Kvôli formuláru. Na stránkach ministerstva vnútra sú zverejnené informácie ku každej krajine. Čo je potrebné splniť, aby ste mohli ísť na dovolenku. Jednou z podmienok je aj vypísanie formulára. Podľa oficiálnych informáci rezortu vám hrozí za nevyplnenie formulára pokuta do výšky 500 eur. V praxi sa vám môže stať, že vás na dovolenku nepustia. Tak, ako našich čitateľov.

Peniaze za letenky prepadli

Petrovi kamaráti totiž na letisku síce predložili vyplnený formulár, no bol vyplnený zle a do lietadla sa nedostali. „Aj moji dvaja známi majú smolu. Namiesto čísla letu zadali číslo rezervácie a poslali ich preč. Letím bez nich,“ povedal Topkám vytočený dovolenkár. „Chyby sa nedajú opraviť a ľudí normálne posielajú domov, že neletíte, smola,“ uviedol. „Len kým som čakal ja, tak do lietadla nepustili aspoň deväť ľudí. Veľa dovolenkárov musí byť vytočených.“

Petrovi známi zadali vo formulári miesto čísla letu kód letu a na mieste to nevedeli opraviť. Peniaze za letenky im prepadli. „Ten môj známy párik kúpil jediné možné letenky zajtra z Prahy, lebo z Viedne ani z Bratislavy nič neletelo,“ povedal. „Zajtra snáď už priletia, aj keď o značnú sumu ľahší.“

Rodina s troma deťmi mala po dovolenke

Niektorí ľudia nemali formulár ani vyplnený, pretože o ňom nevedeli. „Kúsok odo mňa telefonoval ďalší Slovák a ten ani netušil, o aký formulár ide. Nemal nič.“ Na letisku do lietadla podľa Petrových slov nepustili ani rodinu s troma malými deťmi, ktorá vo formulári uviedli číslo občianskeho preukazu, no pri sebe mali len pas. „Smola. Mali po dovolenke,“ opísal Peter. Ďalším cestujúcim, ktorý nemali formulár v poriadku, už stihli naložiť batožinu. „Kvôli tomu sme mali 30 minút meškanie, lebo im tie kufre museli hľadať a vyložiť.“

Po príchode do Grécka bola situácia oveľa jednoduchšia. Na základe formulára dostanete potvrdzujúci mail a v deň príchodu do krajiny aj QR kód. „Po príchode pozreli na kód jedným okom a išiel som do krajiny. Ani občiansky, ani pas, nič.“ Peter dodal, že pokiaľ by sa dal formulár zmeniť na mieste, dosť by to ľuďom zachránilo dovolenku aj peniaze. „Je to dosť nešťastné.“

Turisti sa pred príchodom musia registrovať, inak hrozí pokuta

Cestujúci prichádzajúci do Grécka musia najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny vyplniť online formulár. V ňom uvedú údaje, ako odkiaľ cestujú, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu pobytu v Grécku. Inak hrozí pri príchode do krajiny pokuta 500 eur. Upozorňuje na to ministerstvo zahraničných vecí.

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci e-mail o registrácii v online systéme a v deň príchodu do Grécka osobný QR kód, ktorý musí predložiť pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe. Ak sa preprava začína skôr než v deň príchodu do Grécka, cestujúci môžu napríklad nastúpiť na palubu lietadla po predložení potvrdzujúceho e-mailu.

„Pri vstupe do Grécka je nutné počítať s náhodným testovaním prichádzajúcich osôb,“ pripomína rezort diplomacie. Testovanie na ochorenie COVID-19 sa realizuje hneď pri vstupe do krajiny a testovaní cestujúci by mali na výsledok testu čakať, väčšinou 24 hodín v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo vstupnom formulári. V prípade, že je výsledok testu pozitívny, je testovaná osoba povinná zostať v 14-dňovej karanténe. Porušenie karanténneho nariadenia sa trestá pokutou vo výške päťtisíc eur.