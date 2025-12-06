Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

Analytici posielajú Ficovi odkaz: Pán premiér, NESTRAŠTE... Plynu je dosť a je lacnejší! TOTO je dôkaz

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Getty Images)
BRATISLAVA - Analytici z iniciatívy Dáta bez pátosu upozorňujú, že medzi politickými vyhláseniami o dramatickom zdražovaní plynu a realitou na trhu je priepastný rozdiel. Napriek tvrdeniam premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) o hroziacom náraste cien o 30 až 50 percent sa podľa nich deje presný opak – ceny plynu padajú.

Ceny klesajú, aj keď je zima

"Pán Fico, strašili ste od začiatku roka zdražením plynu, raz to malo byť o 30%, neskôr o 50%. Stal sa ale pravý opak, presne podľa predpokladov ťažiarov. Plyn oproti maximálnej cene z tohto roka (2025) zlacnel na polovicu. Pokles je o 50% z ceny 56 eur na 28 a menej eur dnes za 1MWhodinu. A to je zimné obdobie," odkazujú premiérovi analytici z Dáta bez pátosu.

Analytici posielajú Ficovi odkaz:
 (Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu/Bruegel a Trading economics)

Dôvod? Európa je dnes podľa ich slov plynom doslova "zasypaná". Uvádzajú, že za posledné tri roky vznikli obrovské nové kapacity na skvapalňovanie, transport a spätné splyňovanie LNG. Investovali nielen USA či Katar, ale aj Nórsko, ktoré posilnilo ťažbu aj export.

Rekordné dodávky, dramatický úbytok ruskej závislosti

Dodávky plynu do Európy sú najvyššie za celé posledné tri roky – a to aj napriek výraznému obmedzeniu nákupov z Ruska. Podiel ruského plynu na európskom importe klesol z kedysi 50 % na dnešných 13 %. "Z Ruska klesol dovoz cez plynovody po vypnutí plynovodu Yamal od 1. 1. 2025 na polovicu (60 mil. m3 denne) a ide len cez Turkstream," opisujú analytici, ktorí poukázali aj na pokles dovozu LNG z Ruska - v novembri 2025 tvorila len 12 % európskeho dovozu LNG. Naopak, rekordne podľa nich rastú dodávky z Nórska a LNG zo sveta – USA, Kataru či afrických producentov.

Ceny energií v roku 2026 sú ZNÁME: Za elektrinu aj plyn si priplatíme! Pozrite, ako porastú ročné náklady Prečítajte si tiež

Ceny energií v roku 2026 sú ZNÁME: Za elektrinu aj plyn si priplatíme! Pozrite, ako porastú ročné náklady

"Cena plynu je už počas vykurovacej sezóny 2025/26 o 40% nižšia ako pre rokom: priemer: €28 namiesto €47 za 1MWhod," uvádza Dáta bez pátosu s tým, že trend je stále klesajúci. To sa podľa analytikov premieta aj do regulačných výpočtov na rok 2027. V cenovom vzorci už figurujú október a november 2025 – oba s nízkymi cenami. Nie je teda podľa nich dôvod očakávať dramatický rast cien pre domácnosti v roku 2027. Európske zásobníky sú navyše naplnené rekordne – 85 miliárd m³, čo bohato stačí na celú sezónu. 

Perlička na záver

Analytici z Dáta bez pátosu v závere uviedli tzv. perličku. Slovensko vie dopravovať plyn reverzným tokom na Ukrainu. "Tento rok už Slovensko prepravilo týmto smerom 1,5 miliardy m3 zemného plynu, pričom minulý rok to bolo len 50 miliónov m3 - to dnes dopravíme za 10 dní," uvádzajú analytici. Podľa nich to zároveň znamená, že Slovensko by si vedelo bez problémov zabezpečiť vlastné dodávky plynu zo západu, keby to vláda chcela komunikovať.

Strach zo zdražovania či nedostatku je preto podľa analytikov neopodstatnený. "Pán premiér, nestrašte. Ani nedostatkom plynu, a ani jeho cenou," odkazujú Ficovi na záver.

