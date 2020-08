Ďalšia rana pre Felixa Slováčka: Najprv rakovina mladšej dcéry a teraz... Ťažko chorá je aj tá druhá!

PRAHA - Ešte koncom októbra 2019 sa v českom šoubiznise prevalila šokujúca správa. A síce, že mladá a večne pozitívne naladená Anna Slováčková (24) v mladom veku bojuje s rakovinou. Dcéra Dády Patrasovej (64) a Félixa Slováčka (77) už má za sebou niekoľko terapií a dokonca i operáciu, no aktuálne vyšlo najavo, že do rodiny sa votrelo ďalšie nešťastie...

Felix Slováček má dovedna tri deti - Aničku a Felixa, ktorí vzišli z manželstva s Dádou a dnes 42-ročnú prvorodenú René z jeho prechádzajúceho manželstva s Alicou Wevelsiepovou. Najstaršia dcéra svojmu otcovi dlho nevedela prísť na meno. Vzťahy medzi hudobníkom a dabérkou neboli len napäté, no takmer neexistujúce.

René sa netajila tým, že pre ňu Felix veľa neznamená a za svojho otca skôr považovala manžela jej matky. Pred siedmimi rokmi sa ale všetko zmenilo. Muzikant svoju dcéru znenazdajky zavolal na obed a dvojica si medzi sebou postupne začala vytvárať to pravé puto. Rodinné vzťahy sú teda dnes už v absolútnom poriadku, to isté sa ale nedá povedať o zdravotnej kondícii jeho detí.

Felix Slováček priznal, že vážne zdravotné problémy má aj jeho druhá dcéra René. Zdroj: profimedia.sk

Anička Slováčková začala počas minulého roka bojovať s rakovinou. Zdroj: Facebook/Instagram A.S.

Po tom, čo mladšia Anička dlho bolovala s rakovinou prsníka sa ukázalo, že vážne zdravotné problémy ma aj René. Slováček to s hlavou v smútku prezradil českému Blesku, no diagnózu svojej staršej dcéry upresňovať nechcel. „Mám to trošku problematické. Mám tri deti, dve dcéry a obe sú choré. Felix je zdravý, ten je asi po mne," uviedol, no čo sa s René deje, ďalej nekomentoval. „Pokiaľ to ona sama nechce hovoriť, tak ja o tom nechcem hovoriť," dodal Felix..

Spomínaný portál teda jeho staršiu dcéru oslovil s otázkou, o čo konkrétne ide. Rozoberať to ale naozaj vôbec nechcela. „Nehnevajte sa, ale hovoriť k tomu nič nechcem," odmietla komentovať svoj zdravotný stav René.