Braňo Mojsej oženil syna: FOTO Cez karanténu sa stal kňazom!

KOŠICE - Už akosi dlho bolo o Braňovi Mojsejovi (52) podozrivo ticho. Človek by si pomyslel, že niekdajšia ikona televíznych obrazoviek sa po búrlivom období stiahla do súkromia, no opak je pravdou. Aktuálne ale za jeho publicitu nemôže on sám. Na svedomí to má jeho syn Braňo Mojsej mladší, ktorý najnovšie vyšiel so zaujímavou novinkou!