Konečne ich ukázala: Cibulkovej manžel sa prvýkrát odfotil so synčekom... FOTO Aha, akí sú rozkošní!

Dominika sa svoj pôrod nesnažila nijako zvlášť utajiť. Predsa len, po celý čas svojho tehotenstva bola pod drobnohľadom verejnosti i svojich nadšených fanúšikov, ktorých prostredníctvom sociálnych sieti informovala o tom, ako sa jej darí. Niekdajšia svetová štvorka neprejavovala žiadne hviezdne maniere a svoju radosť bez problémov zdieľala aj so svojimi priaznivcami.

Inak tomu nebolo ani po tom, čo Jakubka priviedla na svet. Prvú fotografiu so svojim vytúženým chlapčekom na Instagrame zdieľala ešte v deň pôrodu. A to bola prvá i posledná snímka, kedy sa na zábere ocitol aj Cibulkovej manžel Michal. Sympatická blondínka potom síce ďalšími príspevkami s ich ratolesťou nešetrila, Jakubkovu tvár ale istý čas skrývala a nejak podobne to bolo aj so zábermi novopečeného otecka. Tých má vo svojom archíve určite už obrovskú kopu, s verejnosťou ich ale zatiaľ nezdieľala.

Dominika Cibulková sa pochválila krásnym záberom manžela Michala s ich synčekom Jakubkom Zdroj: Instagram D.C.

Teda až doteraz. Na Domčinom profile sa najnovšie objavila nádherná snímka Michala s jeho synčekom. Ten športovkyňa síce okomentovala celkom stručne, no jej vrúcne slová vravia absolútne za všetko. „Lásky môjho života," napísala čerstvá mamina k záberu jej dvoch milovaných chlapcov, ktorý, aspoň podľa dojatých komentárov, roztopil srdce stovkám Cibulkovej sledovateľom.