Daru Rolins fanúšikovia vyprovokovali, aby sa ukázala bez retuše: Zverejnila FOTO... To ako vyzerá?

BRATISLAVA - Vždy dokonale upravená, nahodená v perfektne padnúcom outfite a so širokým úsmevom na tvári. Tak vnímajú fanúšikovia popovú divu Daru Rolins (47), ktorá sa zaraďuje medzi najväčšie hviezdy česko-slovenského šoubiznisu. Niektorým sa však nezdá, že blondínka by mohla byť naozaj taká perfektná, ako vyzerá na titulkách magazínov. Ako to teda je?

Dara sa za roky na scéne stala obrovským vzorom pre kvantum žien. Nečudo. Pri stretnutiach s fanúšikmi či na koncertoch z nej srší srdečnosť a obrovská nálož pozitívnej energie. No a čo si budeme hovoriť, vyzerá naozaj skvele a disponuje aj božským telom. Táto kombinácia vypáli ešte lepšie, keď si ju do rúk vezmú odborníci a fotí reklamy pre rôzne firmy či titulky magazínov.

Ako to už býva, takéto fotografie prechádzajú cez šikovných ľudí, ktorí pre dokonalý výsledok odstránia aj tú najmenšou chybičku krásy alebo čo-to ešte vylepšia. Zrejme aj preto si Dariní priaznivci občas do speváčky rýpnu a komentujú retušovanie niektorých jej záberov. Najnovšie sa teda speváčka rozhodla všetkým ukázať, aká je “naozaj”.

Na svojom Instagrame zverejnila fotku svojej tváre, kde o úpravách nemôže byť ani reč. „Občas mi pod fotky z časopisov píšete, že to s tou retušou preháňam. Retušou prebehne KAŽDÁ titulka, nielen tá moja, je to pravidlo, ustálený zvyk, spoločenský úzus v mediálnom svete, či sa to komu páči alebo nie. A ja, my, ktorí sa na titulkách objavujeme, máme so spôsobom ako veľmi, čo presne, výberom fotiek a ich následnou retušou pramálo spoločného," napísala otvorene Dara.

Dara Rolins ukázala, ako vyzerá bez akýchkoľvek úprav Zdroj: Instagram D.R.

„Viem a chápem, občas si aj ja prídem príliš dokonalá. Myslím na niektorých fotkách. A ani omylom nie som. Dôverne poznám všetky svoje prednosti aj chyby. O správnom uhle, kúzle svetla a okamzihu ani nehovorím. Od toho máte možnosť vidieť nás na našich instagramoch a v instastorkách takto "normálnych", domácich, v pohybe, s chybami, vráskami, proste všetkým prirodzene ľudským. Ani mňa nebaví dívať sa na preretušované, prefiltrované krásky, ktoré potom s realitou nemajú nič spoločného," dodala blondínka k záberu svojej tváre bez štipky retuše, ktorú už na prvý pohľad naozaj nepotrebuje a je zjavné, že sa nemá absolútne za čo hanbiť. Dámy, berte si príklad!