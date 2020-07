Spiritova Masha prekvapuje: Odpovedala na zvedavé otázky a... Svadbu sme nemali!

Masha a Majk pridali v stredu na svoje instagramové účty fotografie, z ktorých bolo mnohým hneď jasné, že dieťatko, ktoré je na ceste sa už narodí rodičom s rovnakým priezviskom. To, že si minulý týždeň v piatok povedali áno, dokázali utajiť ešte aj pred vizážistom Milanom Švingálom, ktorý ju na tento deň chystal. Momentálne si zaľúbenci užívajú dovolenku, či skôr babymoon, ako to nazvala budúca mamička, v Grécku. A tak má kráska chvíľu čas, aby odpovedala na zvedavé otázky fanúšikov.

Keď sa dvojica zasnúbila, Maria ešte nebola tehotná, no bábätko plánovali. Zdroj: Instagram M.D.

Prezradila, že meno pre dcérku ešte nemajú vybrané, ale už majú užší okruh, rovnako tak to, že keď ju raper požiadal o ruku, bábätko ešte nebolo na ceste, no rozhodne bolo v pláne. Ako potvrdila brunetka, momentálne je v siedmom mesiaci, pribrala 9,5 kilogramu a pre maličkú majú zatiaľ do izby kúpený len kolotoč nad postieľku. No prišiel rad aj na otázky ohľadom ich veľkého dňa. Jeden z fanúšikov sa pýtal, prečo sa rozhodli pre tak malú svadbu v kruhu rodiny.

A práve vtedy modelka prekvapila svojimi slovami. „To nebola svadba,“ odpísala. Ako je však možné, že je z nej pani Dušička a sama na svoj Instagram napísala, že sú svoji od 17.7.? Na to má jednoduché vysvetlenie. „Mali sme registráciu manželstva, po ktorej nasledoval obed. Svadbu stále plánuje na budúci rok, dúfame, že so všetkými našimi priateľmi a rodinou,“ doplnila Maria.

Maria prekvapila odpoveďou, že nemali svadbu. Zdroj: Instagram M.D.

Samozrejme, že fanúšikov Dušičkovcov zaujímalo, aký je rozdiel medzi registrovaným manželstvom a svadbou a tiež prečo sa takto rozhodli. „Dovoľte mi to objasniť: Sme zobratí, ale ešte sme nemali svadbu. Osobne by som bola rada, keby moji priatelia boli na našej svadbe, ale oni žijú po celom svete v krajinách ako Spojené arabské emiráty, Anglicko, Taliansko, Mexiko, atď. Vzhľadom na momentálnu situáciu vo svete bol plánovaná svadba, na ktorej by sa mohli všetci zúčastniť, zrušená. Preto vznikla myšlienka mať ju budúci rok, keď sa snáď situácia vo svete zlepší. Na teraz sme sa rozhodli pre malý súkromný obed po tom, ako sme si zaregistrovali manželstvo,“ ozrejmila ich rozhodnutie Maria. Dvojica zrejme chcela, aby ich dievčatko prišlo do úplnej rodiny.

Aj Majk potvrdil, že šlo o registráciu manželstva a svadba ešte len bude. Zdroj: Instagram M.D.