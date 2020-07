Otto v slzách po smrti manželky, Nikola neprejavila žiaden súcit: Drsný náklad Weiterovej dcére od jeho známej!

BRATISLAVA - Otto Weiter prežíva jedno z najťažších období vo svojom živote. V stredu skoro ráno do neba odišla jeho manželka Andrejka (†47), s ktorou bol ženatý 8 rokov. Spevák, ktorý je sám ťažko chorý, keďže má veľké problémy so srdcom, má síce v týchto chvíľach oporu svojich kolegov, priateľov a blízkych, zdá sa ale, že jeho dcéra Nikola do tejto skupiny akosi nepatrí. Teda aspoň podľa toho, čo v posledných dňoch zverejňovala na sociálnych sieťach...

V deň, kedy sa verejnosť dozvedela o tom, že Weiterova milovaná žena naposledy vydýchla, sa to na Nikolinom Instagrame len tak hemžilo odvážnymi zábermi z polonahého fotenia v ringu a ani náznakom nedala najavo, že by sa ich v rodine pred pár hodinami udiala akákoľvek tragédia. Inak tomu nebolo ani počas nasledujúceho dňa. Na spomínanej sociálnej sieti zverejnila zábery, ako si v Las Vegas užíva kozmetiku a nechýbali ani slová "feeling good" teda "cítim sa dobre".

Nikola Weiterová Zdroj: NV

Už nejaký ten čas nie je tajomstvom že medzi ňou a jej otcom to je pomerne naštrbené a hoci nevedno, aké mali dámy vzťahy, človek by si zrejme povedal, že aspoň z akej-takej úcty Nikola svoje už tradičné pikantnosti stopne a zosnulej "macoche" venuje minimálne nejakú zmienku či slová do neba. Samozrejme, je možné, že svojho otca v súkromí podporila, niektorým sa ale príspevky na sociálnej sieti zdali, vzhľadom na situáciu v rodine, absolútne nevhodné. Predsa len, otec je len jeden a ten práve prežíva naozaj náročné chvíle.

Podobná názor má aj Ottova známá, ktorá tvrdí, že brunetku v žiadnom prípade nechce odsudzovať, na druhej strane ju ale vôbec nešetrila. „Nemôžem povedať, že by to bolo nepríjemné dievča, ale... Každá rodina má svoje tajomstvá a ja si myslím, že tam to nejako nefunguje. Možno ani Ottovi nevyhovuje, akú profesiu ona robí, ale... To je o charaktere, že keď sa niečo takéto stane v rodine, či sme pohnevaní alebo nie sme, treba si uctiť toho človeka. Veď každý musí vedieť, že ten, ktorý zostal, má ťažký smútok," myslí si rodinná známa Weitterovcov.

Aj takéto zábery Nikola zverejnila počas toho, ako jej otec prežíval obrovský žiaľ. Zdroj: Instagram N.W.

Kým Otto smútil, jeho dcéra si odskočila na kozmetiku. Zdroj: Instagram N.W.

Svoj názor má najmä na Weiterovej zverejňovanie polonahých záberov. „Nie je to pekné. Takéto niečo sa nemalo stať. Nejaká pieta by mala byť. Veď hlavne, je to jeho dcéra, je to jeho krv. Mňa to mrzí. Lebo v prvom rade ani nie je pekné, že vôbec takéto fotografie zvereňuje... Nie som konzervatívna, dobre, veď keď je to jej profesia, ale teraz sa to nehodí," dodala dotyčná pre Topky.sk