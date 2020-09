Náhla hospitalizácia Otta Weitera (65): Už 5 dní leží v nemocnici... VIDEO odkaz od blízkeho kamaráta!

BRATISLAVA - V nedeľu sme na Topkách ako prví informovali o tom, že speváka Otta Weitera (65) museli náhle hospitalizovať. Na lôžku leží už celých 5 dní... A jeho dobrý kamarát Noro Meszároš (47) mu do nemocnice teraz poslal VIDEO odkaz od seba a fanúšikov!

Už je to 5 dní, čo sme na Topkách informovali o náhlom prevoze Otta Weitera do nemocnice. Po týchto správach sa mnohí jeho blízki zľakli, keďže spevák má už dlhší čas vážne zdravotné problémy so srdcom. S odborníkmi dokonca pred pár mesiacmi riešil aj nutnosť jeho transplantácie.

Keď sa v nedeľu krátko popoludní dostali do našej redakcie informácie o tom, že muzikanta museli previezť do jednej z bratislavských nemocníc, okamžite mnohým napadlo, že to má súvis s jeho už skoršími zdravotnými problémami v kombinácii s faktom, že v polovici júla prišiel o milovanú manželku.

PRÁVE TERAZ: Otta Weitera náhle hospitalizovali: Spevák leží v nemocnici!

No ako sa nám podarilo zistiť, dôvod jeho hospitalizácie bol iný. „Mal problémy so žalúdkom,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja, ktorý si neprial byť menovaný. Jeho blízky kamarát Noro Meszároš vtedy príliš zhovorčivý nebol. O Ottovom vážnom stave nevedel.

Noro Meszároš je dlhoročným kamarátom Otta Weitera. Zdroj: Facebook N.M.

No 5 dní po jeho hospitalizácii sa rozhovoril na sociálnej sieti Facebook. Svojmu blízkemu priateľovi poslal do nemocnice video odkaz od seba aj od fanúšikov. „V tejto chvíli chceme z tohto pódia poslať jeden veľký pozdrav tam do nemocnice, Otto, kde práve ležíš. Chcem len, aby si vedel, Otto, že na teba všetci myslíme. Nielen v televízii, ale aj pri tých televíznych obrazovkách,“ hovorí Meszároš vo videu.

„Želáme ti hlavne skoré uzdravenie. Chceme, aby si vedel, že ťa máme radi a že nám, Otto, chýbaš. Tak, prosím ťa, bojuj, daj sa dohromady a príď sa medzi nás konečne aj zabávať. Pozri, kto všetko na teba myslí. Otto, ahoj!“ odkázal svojmu kamarátovi do nemocnice a z hľadiska sa dokonca ozvalo silné vyznanie: „Ľúbime ťa!“ My sa k tomuto odkazu pridávame a prajeme hlavne skoré uzdravenie!