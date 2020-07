Slovenský herec otvorene o finančných pomeroch umelcov: Všetci si myslia, že žijeme Hollywood, ale TOTO je realita!

BRATISLAVA - Vidíte ich na televíznych obrazovkách či divadelných doskách a tvoria základné piliere našej kultúry. Reč je o slovenských hercoch, medzi ktorými sa zrodili dnes už legendy, iní na svoju veľkú chvíľu čakajú. Mnohí by si pomysleli, že len čo sa niekto stane známym, peniaze sa mu doslova sypú z vreciek. Realita je ale úplne iná...

V čase, keď Slovenskom začala otriasať koronakríza, vyvolal vlnu nevôle list slovenských umelcov, ktorí od štátu žiadali finančnú podporu. Len málokto si však uvedomuje, že niektorí žijú doslova len od projektu k projektu a za ich prácou, rovnako ako v liste, bolo podpísaných omnoho viac ľudí, než len tí, ktorých pravidelne stretávame na spoločenských akciách.

Svoje nám o tom porozprával aj Juraj Bača (32), ktorého sme nedávno stretli na otváraní módneho domu. „Zdvihla sa taká vlna nenávisti, lenže tí, ktorí sa tam podpísali, sú kolos. Sú to kameramani, chlapci z techniky, rekvizitári, maskérky, kostymérky. To je naozaj kolos ľudí. Keď ľudia vidia dvoch ľudí pred kamerou alebo na javisku, za kamerou či v zákulisí ich je ďalších 40. A o toto išlo. Celé naozaj veľké odvetvie, ktoré živilo rodiny, padlo na zadok. Ale totálne na zadok,” povedal moderátor večera, ktorý, rovnako ako desiatky ďalších, nežije na vysokej nohe a na tri mesiace prišiel o podstatnú časť svojich zárobkov.

„Veľa ľudí si myslí, že na Slovensku sa žije nejaký Hollywood, že tu. keď sa človek raz objaví v telke, automaticky je milionár. Ale nie je to tak. Hlavne ľudia, ktorí robia svoju prácu naozaj veľmi poctivo a nechcú ísť do komerčnejších projektov, sú tí, ktorí žijú z naozaj veľmi mála. A o tomto to celé bolo,” vysvetlil umelec a priznal, že rovnako ako veľká čas Slovákov si na začiatku myslel, že hrozba rýchlo utíchne.

Juraj Bača pred pár dňami moderoval jednu z prvých akcií po uvoľnení opatrení.

Tak sa ale nestalo a aj on sa musel s celou situáciou zmieriť. „Mal som obdobie, kedy to na mňa doľahlo. Nie je nič horšie, ako mať pocit zbytočnosti. Potom som jednoducho prestal pozerať televízor, čítať statusy na Facebooku a zrazu sa to celé trošičku napravilo. Uvedomil som si, že veľa vecí, ktoré som predtým pokladal za dôležité vo svojom živote, odišli a nechýbajú mi. Prehodnotil som aj svoj hodnotový systém a zrazu som si uvedomil, že nás nikto neposiela na frontu, nejdeme zomierať, treba skrátka byť doma a byť zodpovedný. Preto som mal rúško aj teraz,” dodal šikovný herec.

V rozhovore nám o prehodnotení svojich hodnôt povedal čosi viac, prezradil, čoho sa počas korony najviac obával a čo je podľa neho omnoho nebezpečnejšie ako toľko obávaná druhá vlna. Ak vás tieto pikošky zaujímajú a chcete vedieť aj to, ako sa z jeho adoptovanej fenky Nikinky stala filmová hviezda, pozrite si náš video-rozhovor vyššie!