Kuriózna zlomenina: Ďurovčík opäť s barlami... Som manták!

BRATISLAVA - Ján Ďurovčík (49) a jeho nohy sú nekonečným príbehom. Len čo má úspešný režisér aspoň na chvíľku pokoj od operácií kvôli preťaženým kĺbom, niečo sa musí pokaziť. Najnovšie bojuje so zlomeninou, ktorú si spôsobil kurióznou nehodou...

„Môžem si zato sám, som manták,” povedal nám Ďurovčík, keď sme sa pýtali na jeho zranenú nohu. Pred niekoľkými dňami totiž v jojkárskych Ranných novinách prezentoval svoj nový muzikál Voda a krv nad vodou, ktorý sa k divákom dostane už v septembri. Počas toho, ako rozprával o svojom najhorúcejšom projekte pred kamerou, však barly ešte nemal.

Pod jeho rukami sa objavili až na spoločnej fotografii, ktorú na sociálnej sieti zazdieľala televízia Joj. Vzhľadom na to, že režisér má za sebou už niekoľko operácií kĺbov, by si človek pomyslel, že ho opäť trápi ten istý problém. Z omylu nás ale vyviedol veľmi rýchlo.

Pre Topky priznal, že si v uplynulých dňoch zlomil nohu a za celú situáciu môže vskutku kuriózna nehoda. „Prerábam kúpeľňu a v aute som mal naložené kachličky. Ono to celé začalo zle. Najprv mi praskol pneumatický vankúš v aute, keďže bolo tým nákladom preťažené,” vysvetlil nám Ďurovčík okolnosti, ktoré viedli k jeho zraneniu. „Volal som do servisu, povedali mi, že mám niečo z toho vyložiť a potom veľmi jemne prísť k nim,” uviedol s tým, že v tom čase ešte netušil, že celá situácia skončí omnoho komplikovanejšie.

Ján Ďurovčík sa v TV JOJ objavil so zlomenou nohou. Zdroj: Facebook TV Joj

„Keď som išiel vybrať dlažbu a otvoril som dvere, celé sa mi to zosypalo na nohu. Lekár povedal, že to, že som skončil so zlomeninou, bolo ešte v podstate šťastie. Tá váha mi vraj mohla nohu rozdrviť,” povedal nám režisér, ktorý si aj napriek zraneniu nedokáže dopriať pokoj a pracuje na spomínanom muzikáli, v ktorom odznejú ďalšie hity legendárnej skupiny Elán a ktorý má po úspešnom českom turné potenciál dosiahnuť minimálne rovnaký úspech ako jeho ikonický predchodca Ôsmy svetadiel.