Namiesto bytu dostala pohlavnú chorobu: Prevalila sa nevera slovenského futbalistu, milenka ho žaluje!

BRATISLAVA - Fúúú, tak ten si poriadne zavaril! Po tom, čo Jánovi Ďuricovi krachol niekoľkoročný vzťah s matkou jeho dcérky, misskou Magdalénou Šebestovou, sa dal dokopy s ďalšou účastníčkou súťaže krásy Dianou Kačurovou. Podľa najnovších informácií to ale vyzerá tak, že medzi bývalými partnermi to nebolo v poriadku už dávno predtým. Ozvala sa totiž jeho utajovaná milenka!

Ešte počas vzťahu s Magdou si mal Ďurica začať s 25-ročnou sexi Bratislavčankou. S milenkou Gabrielou sa zoznámil v lete roku 2017 počas párty v Šamoríne a odvtedy sa spolu tajne stretávali. „Prakticky okamžite sme začali spolu udržiavať milenecký pomer. Stretávali sme sa spolu tajne po hoteloch a všade, kde sa dalo. Z mojej strany tam boli silné city. Myslela som to s ním vážne,” uviedla čiernovláska pre Nový čas.

Ján Ďurica mal mať milenku v čase, kedy ešte tvoril na prvý pohľad idylický pár s Magdou Šebestovou. Zdroj: Instagram JĎ a MŠ

Po celý čas dúfala, že z ich romániku bude vážny vzťah, a to aj napriek tomu, že vedela, že futbalista má doma partnerku a malú dcérku. „Preto som na neho netlačila a bola som trpezlivá. S Magdou určite šťastný nebol. Snažila som sa mu preto dohovárať a pomáhať, aby si ujasnil, čo vlastne v živote chce. Hovoril, že by bol rád, keby sme mohli spolu byť častejšie po tom, ako ukončí kariéru,“ prezradila mladá sexica.

Hoci jej Ján vraj sľuboval hory-doly, jediné, čo od neho napokon dostala, bola pohlavná choroba. Stalo sa tak v novembri 2018 a presne to je dôvodom, prečo sa ho rozhodla zažalovať. „Bola som na testoch, kde sa ukázalo, že som nakazená vírusom HPV. Jano sa spočiatku snažil problém riešiť. Chlácholil ma, že mi kúpi byt a že ma bude finančne podporovať,” šokovala brunetka.

Aktuálne je Ďurica vo vzťahu s Dianou Kačurovou, niekdajšou finalistkou Miss Universe Zdroj: Instagram J.D.

„Neskôr však zmenil rétoriku a celá kauza sa zvrhla do totálnych extrémov. Preto som sa rozhodla riešiť to súdnou cestou. On si je dobre vedomý toho, čo spravil, o čom svedčia aj internetové komunikácie s ním, ktoré mám k dispozícii,“ doplnila Gabriela, ktorá Ďuricu zažalovala a požaduje od neho astronomické odškodné vo výške 300-tisíc eur.

„Moja klientka má za to, že negatívnu zdravotnú diagnózu jej spôsobil žalovaný Ján Ďurica, keďže pred tým, než s ním mala pohlavný styk, bola preukázateľne zdravotne v poriadku a jej výsledky na HPV vírus boli negatívne,“ povedal pre Nový čas právny zástupca mladej žalobkyne Miroslav Ivanovič.