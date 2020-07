Martin Šmahel ukázal predčasne narodenú dcérku: PRVÉ FOTO jeho maličkej Emky!

Malá Emka v čase pôrodu vážila iba 800 gramov. Dievčatko muselo byť v inkubátore a, aby toho rodičia nemali málo, počas prevozu do nemocnice na Kramároch do sanitky narazilo osobné auto. Maličká to ale napriek všetkému zvládla a rastie ako z vody. Aktuálne dokonca Martin zverejnil aj prvú fotku svojho pokladu.

Doteraz na jeho profile pribúdali fotky s kočíkom, bližšie Emu ale nikdy neukázal. Až doteraz. Na jeho Instagrame pribudli zábery z ich spoločnej chvíľky. A veru, jeho najmladšia dcérka rastie ako z vody.napísal bývalý markizák k snímkam, z ktorých šťastie a spokojnosť doslova sršia.

