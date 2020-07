Exfarmárka sa pochválila záberom z archívu: TOTO vrabča že je ona?!

BRATISLAVA – Na markizácky statok prišla ako východniarska banditka. Napriek tomu, že bojovala za červenú stranu, teraz si skvele rozumie so svojimi bývalými súpermi zo západu. Andrea Matejíčková (35), známa skôr ako Deya, sa nedávno pochválila záberom zo svojich študentských čias, kde vyzerá ako taký mladučký vrabčiak.

Na statok prišla ako nenápadné blonďavé žieňa, ktoré má však má v sebe kopec energie. Hoci sa jej nepodarilo prebojovať ani len do finále šou, odniesla si odtiaľ niečo iné. Zážitky a nové priateľstvá. Niektoré dokonca také silné, že sa stretávajú pravidelne dodnes. Mateja Jurkoviča a Petra Gyűrűsiho chodí Deya pravidelne navštevovať do Bratislavy, ktovie však, či by sa s ňou takto kamarátili aj počas štúdia na vysokej.

Dnes je z Deyi riadna šupa. Zdroj: Instagram A.M.

Dnes je totiž z rodáčky z Košíc sexi kosť, ktorú by rád dostal nejeden muž, no počas študentských čias nebola taká šupa. Ba práve naopak. Namiesto blond vlasov mala na hlave skôr ryšavé hniezdo a pripomínala malého vrabčiaka. Napriek tomu stáli pred jej dverami chlapi v radoch. Avšak kvôli tomu, aby sa nechali ostrihať. „Písal sa rok 2006, keď som denne po škole strihala chalanov na intráku v Košiciach. Áno, som to ja!“ napísala k archívnemu záberu exfarmárka.