Známa Slovenka priznala ROZCHOD: Už sa aj odsťahovala... Toto je dôvod!

BRATISLAVA - Pandémia koronavírusu a celoplošný lockdown okrem iného skúša aj pevnosť našich vzťahov. Mnohí partneri doplatili na ponorkovú chorou a išli od seba. Najnovšie hlási rozchod aj bývalá farmárka Lucia Lula Gachulincová (26). Od svojho ex sa už stihla aj odsťahovať. A toto je dôvod!

Lucia Lula Gachulincová sa do povedomia verejnosti dostala ešte v roku 2017, keď zahviezdila v markizáckej reality šou Farma. Po návrate z televízneho statku sa z tmavovlásky stala úspešná influencerka a podnikateľka, ktorá sa so svojimi fanúšikmi delí azda o každý detail zo svojho života.

Len jedinú vec svojim sledovateľom neprezradila - vedelo sa, že má priateľa, no jeho identitu nezverejnila. No a už zrejme ani nezverejní. Podľa najnovších informácií je totiž mladá Slovenka po rozchode. Priznala to práve na svojom instagramovom profile.

„Ahojte. Tak... Dlhujem vám niečo, s čím sa veľmi nerada delím. Viete, že si strážim hranice súkromia, ale nedá sa ignorovať dookola všetky správy ohľadom toho, kde teraz bývam. Chcela by som, aby ste ďalej akceptovali moje súkromie a zároveň vám rozumiem, že ste zvedaví,“ napísala k najnovšiemu príspevku Gachulincová.

„Preto vám chcem napísať, ako to teda teraz mám a tým chcem túto tému ukončiť. Bývam v novom byte. Presťahovala som sa sama. Mala som potrebu skúsiť túto cestu, pretože som sa necítila byť úplne naplnená,“ vysvetlila Lula, no zároveň prízvukovala, že s ex sa nerozišla v zlom: „Nič zlé sa nestalo, nič tragické a možno ani definitívne, ktovie, život je nevyspytateľný.“

„Avšak, toto obdobie som sa rozhodla utriediť si svoje myšlienky a ciele a riadiť sa sama sebou. Doposiaľ som mala trochu iné plány a tie sa úplne nestretli s porozumením na tej druhej strane, takže chcem skúsiť iný variant, s ktorým som síce vlastne nepočítala, ale poslednú dobu som cítila, že niečo v mojom živote ma brzdí. Neposúvam sa, aj keď som sa snažila,“ objasnila Lula.

„Na záver vám chcem napísať, že som v pohode a verím, že aj naďalej budem,“ dodala Gachulincová a pridala aj zopár fotiek z nového príbytku.