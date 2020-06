Exkluzívne detaily z nakrúcania porna bývalého markizáka: Keby sa vypli kamery, pokojne by pokračoval!

BRATISLAVA - Hanba či ostych? Ale kdeže. Poriadne si to užil! Nie je žiadnym tajomstvom, že Matej Jurkovič, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti vďaka poslednej sérii Farmy, má skúsenosť s nakrúcaním filmov pre dospelých. Počas šou to svojim kolegom prezradil rovno on sám v rámci spoločnej "hodinky pravdy". Topky včera priniesli informáciu o tom, že tento jeho počin už uzrel svetlo sveta a dokonca sa nám podarilo aj zistiť čosi viac!

Najprv to vyzeralo tak, že pikantný film je už druhou Jurkovičovou skúsenosťou, ako sa však ukázalo, ide o snímku, ktorú spomenul práve na Farme. Jej postprodukcia totiž trvala dlhé mesiace, keďže ide o pomerne netypický žáner. Film je zasadený do historického fantasy prostredia, pripomína počítačovú hru a je rozdelený na niekoľko častí, ktoré aktuálne začali vychádzať.

Po tom, čo sme včera zverejnili prvé zábery, sa nám podarilo spojiť aj so samotným režisérom, ktorý má celú snímku na svedomí. Samozrejme, pýtali sme najmä na Mateja.dozvedeli sme sa od muža, ktorý si hovorí Guru Bo.

Spoluprácu s bývalým farmárom si nevedel vynachváliť. „Na pľaci aj mimo neho sa správal veľmi profesionálne. Bol ochotný točiť 10 až 20 hodín denne. Čo sa týka s-kových scén, tie zvládol nad naše očakávania, boli sme s jeho prácou veľmi spokojní,” rozhovoril sa režisér, ktorý nám prezradil aj to, že chémia medzi Matejom a jeho "péčkovou" partnerkou nefungovala len pred kamerou.

Matej Jurkovič si zahral v porne. Zdroj: gametusy.com

„Herci si natáčanie užívali a myslím si, že pokiaľ by sa aj kamery vypli, tak by pokračovali ďalej,” povedal bez obalu Jurkovičov bos. Dodal aj to, že Matej sa pri ponuke príliš neokúňal a vedel, do čoho ide. „Ako jeden z mála ľudí, ktorí vstupujú do tohto biznisu, bol pevne rozhodnutý, uvedomujúc si, čo mu to prinesie do budúcna. Neobával sa, čo bude. Práve naopak. Tešil sa, kedy konečne seriál vyjde a budeme môcť nakrúcať ďalej,” dodal otvorene Guru Bo.