Manželka Tomiho Kida ukázala postavu 10 dní po pôrode: FOTO To ako môže takto vyzerať?!

Dvojnásobnou mamičkou sa Dominika stala iba 4. júna, aktuálne už prekvapila postavičkou, ktorú jej bude závidieť nejedna žena. A to nie len tie, ktoré majú po pôrode. Pri pohľade na Tomiho manželku by ste si totiž zrejme povedali, že dieťatko na svet priviedla už minimálne pred niekoľkými týždňami, či dokonca mesiacmi. Na svojom Instagrame uverejnila fotografiu, kde ukázala, ako vyzerá len 10 dní po tom, čo sa narodil malý Dávidko, a mnohí sa nestačili diviť.

Drvivá väčšina žien má totiž väčší problém zbaviť sa popôrodných kilečiek, čo je ale absolútne prirodzené. A, povedzme si na rovinu, čerstvé maminy majú pri po narodení bábätka úplne iné starosti, ako sa starať o svoju figúru. Dominika je ale rovnako ako Tomi športovec telom aj dušou a cvičeniu sa venovala nielen pred, ale aj počas tehotenstva. Samozrejme, s pozorným prihliadaním na svoj stav.

Dominika vyzerá len pár dní po pôrode naozaj famózne Zdroj: Instagram D.K.

„Hodina pravdy. Takto to vyzerá 10. deň po pôrode,” napísala Dominika k záberu, kde pózuje v športovej podprsenke a legínach. „Veľa z nás by chcelo byť v takejto forme a to už sme po pôrode roky,” smiala sa pod príspevkom jedna z fanúšičiek. „Tak takto som vyzerala tri mesiace po pôrode,” čudovala sa ďalšia. Ktovie, ako to bude o dva či tri týždne. Pri pohľade na športovkyňu je totiž celkom možné, že bude vyzerať takmer rovnako ako pred tehotenstvom.