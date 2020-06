Parádny úspech nenávideného Superstaristu: Na spoluprácu ho oslovila svetová hviezda!

Timotejov talent si všimol DJ a producent Kygo, ktorý patrí medzi špičku vo svojom obore, no širšia verejnosť ho v poslednom období vníma najmä vďaka tomu, že opäť "oživil" legendárnu Whitney Houston. Práve vďaka nemu sa aj napriek tomu, že je speváčka po smrti, do rádií dostal hit Higher Love v modernej tanečnej forme. No a aktuálne sa zdá, že podobnú pecku si možno na svoje konto pripíše aj Timotej.

S parádnou novinkou sa pochválil webu markiza.sk.vyjadril sa Májsky, ktorý sa po tejto reakcii rozhodol nenechať nič na náhodu a svojmu veľkému vzoru za jeho gesto podpory aspoň vyjadriť vďačnosť.

Timoteja Májskeho si vďaka Superstar všimol producent a DJ Kygo Zdroj: TV MARKÍZA

„Tak som mu napísal len krátke poďakovanie, a že som jeho fanúšik už dlhé roky. Z ničoho nič mi na druhý deň prišla odpoveď,” prezradil Timo, ktorému sa o tom, čo nastane, zrejme ani nesnívalo. Kygo sa mu totiž opäť ozval, a to rovno s návrhom na budúcu spoluprácu.

„Že ďakuje, páči sa mu môj hlas a že by sme mohli nadviazať spoluprácu. Veľmi, veľmi ma to potešilo, pretože Kygo je skutočne jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa začal venovať produkcii, veľmi ho obdivujem. Pre niekoho to možno príde ako maličkosť, ale skúste si predstaviť váš najväčší idol, ktorý Vám napíše, že na vás niečo obdivuje. Je to úžasný pocit a obrovská motivácia,” dodal šťastný spevák.