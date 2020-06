Exmilenec Rolins a Krainovej: Chodil s obomi naraz a... TOTO Daru nepoteší!

PRAHA - Dara Rolins (47) a Simona Krainová (47) boli svojho času kamarátkami na život na smrť. Tvrdili, že ich spojil Sagvan Tofi (55), ktorý, bez toho, aby to vedeli, chodil s obomi naraz. Známe ženy sa však po čase rozkmotrili a dnes si takmer nevedia prísť na meno. O to viac zrejme Daru zamrzia exmilencove slová!

Sagvan Tofi bol v minulosti veľkým playboyom. Balil jednu ženu za druhou a tie mu väčšinou podľahli. Jednými z nich boli aj modelka Simona Krainová a speváčka Dara Rolins. S oboma známymi ženami exotický Čech chodil... v rovnakom čase. Problémom bolo, že jeho dve partnerky o sebe navzájom nevedeli.

Neskôr boli dievčatá nerozlučnými kamarátkami a rady tvrdili, že ich spojil práve ich nepodarený exmilenec. Od tých čias sa však toho veľa zmenilo a dnes si blondínky nevedia prísť na meno. O to viac zrejme Slovenku zamrzia slová jej dávneho frajera.

Dara Rolins a Simona Krainová netušili, že so Sagvanom Tofim chodia obe. Zdroj: Instagram D.R./Instagram S.K.

Ten má obe ženy stále v hlave, ale iba jedna z nich sa mu dodnes páči. „Na dievčatá rád spomínam. Prečo nie. Boli súčasťou môjho života a nevidím dôvod, prečo na seba hádzať špinu. To ja vôbec nechápem, že to iní robia,“ povedal Sagvan pre český Expres.

A práve Simona sa mu z dvojica exmileniek ako žena stále páči. „Je to krásna žena. A ja som ju miloval. To sa len tak nezabúda. Ale to je už minulosť. Ja som sa upokojil a mám svoju rodinu,“ smial sa Tofi, ktorý má dnes už manželku a dcéru.