Ku "kauze Kramár" sa vyjadrila herečka Ondrejková: Desí ma, čo sa deje!

BRATISLAVA - Maroš Kramár (61) čelí v posledných dňoch obrovskému verejnému lynču. Cez prestávku v Inkognite pošteklil zadok svojej kamarátky maskérky, no a televízia tento moment počas záverečných titulkov odvysielala. Za herca sa verejne nepostavil takmer nikto z jeho kolegov, na jeho obranu ale najnovšie prehovorila herečka Bibiana Ondrejková (48).

Po tom, čo sa do Maroša okrem verejnosti pustilo niekoľko jeho kolegov z umeleckej branže, sa rozhodla prehovoriť jedna z jeho kolegýň. Herečka Bibiana Ondrejková celej tejto veci venovala obsiahly status, v ktorom sa herca zastala. Vychádzala pritom zo svojich dlhoročných osobných aj profesionálnych skúseností.

Keďže s Kramárom už dlhé roky spolupracuje, zastáva názor, že spojitosť Maroš a témy sexuálneho obťažovania je absolútne vylúčená. „Sexuálne násilie a harašenie? S tým ho nemožno spájať. Myslím, že on to naozaj nepotrebuje. Maroš Kramár je človek, od ktorého som sa pradávno naučila, že moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Viem, že sa tým riadi. Neznáša násilie, podrazy, hrá fér, dodržiava dohovory. Zažila som ho v mnohých situáciách. Videla som jeho reakcie. Nepotrebuje harašiť," napísala nahnevaná umelkyňa.

Z gesta Maroša Kramára sa stala obrovská kauza.

A ak by si niekto náhodou myslel, že jej názor je ovyplyvnený akoukoľvek náklonnosťou, tieto špekulácie vojím vyjadrením zmietla zo stola ešte pred tým, ako ich niekto stihol vyjadriť. „Riešme problém násilia, obťažovania, prekračovania hraníc. Tam, kde to je naozaj. Ale nevyrábajme kauzy a obete. P.S. Nie som doňho záľubená, neplatí ma zo Sorosových fondov, nevybavuje mi prácu... neviem, čo by ešte mohlo niekoho napadnúť," dodala Ondrejková.