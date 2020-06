Čerstvá mamička Cibulková prvýkrát o pôrode: Dramatická cesta do nemocnice... Otecko vo Viedni zablúdil!

BRATISLAVA/VIEDEŇ - Dominika Cibulková (31) sa cez víkend stala mamou synčeka Jakubka, ktorého porodila vo Viedni. Presúvanie do pôrodnice je vždy stresujúce a často pomerne dramatické. A iné nebolo ani u známej tenistky. No ona ju mala navyše okorenenú ešte jemným kiksom jej manžela Michala Navaru. Tomu sa totiž pred pôrodnicou podarilo na niekoľko minút zablúdiť!

Dominika Cibulková sa konečne stala mamou vytúženého synčeka Jakubka. Ten svojich rodičov poriadne ponaťahoval - najprv si totiž plavovláska myslela, že sa vypýta na svet 6., no napokon sa tak nestalo ani 9. júna, kedy mala tenistka oficiálny termín.

VIEME PRVÍ Dominika Cibulková sa stala mamou: Vo Viedni porodila Jakubka!

Prvé kontrakcie prišli na plavovlásku až cez víkend a v nedeľu sa už rodičia tešili so svojho synčeka.„Všetko prebehlo v poriadku, malý sa narodil pár minút pred 4. hodinou ráno,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja. Dominika sa už deň hrdí titulom mama a veľmi si to užíva.

„Cítim sa unavená, ale je to super, je to krásny pocit. A je super, že Michal tu s nami môže byť, sa o nás stará, je tu s nami, spinkáme spolu na izbe, takže to je úplne úžasné a je to naozaj veľká pomoc,“ prezradila nám Cibulková.

Zdroj: Instagram D.C.

V nemocnici rodinka pobudne ešte zopár dní. „Uvidíme, ako dlho si nás tu nechajú. Aj malý bude mať ešte nejaké vyšetrenia, také celkové, takže uvidíme, ako dlho to bude trvať. Takže rátame, že v taký štvrtok asi pôjdeme domov. Už sa veľmi tešíme,“ priznala Dominika.

Pôrod vraj prebehol bez komplikácií, otecko po celý čas stál pri prominentnej mamičke a bol jej obrovskou oporou. „Michal bol celú dobu pri mne a bol veľmi, veľmi statočný a iba sa o mňa bál a bol veľmi zlatý, takže neboli to žiadne také problémy, že ako sa hovorí, že niekedy tatinovia majú väčšie problémy pri pôrode ako tá žena. Bol super a bol podpora ako zatiaľ celých 9 rokov.“

Malého Jakubka si prišli pozrieť jeho starí rodičia: FOTO z nemocnice!

Menší kiks však vyrobil na ceste do pôrodnice. No keďže sa v konečnom dôsledku nič vážne nestalo, rodinka bude na moment ešte dlho spomínať s humorom.

„Doktorka povedala, že už to vyzerá, že pomaličky pôjdeme rodiť, aby sme sa presunuli. Michal bol po ceste dosť nervózny, to som na ňom videla, ale všetko zvládol úplne stopercentne. Stihol ešte málinko, na 8 – 10 minút zablúdiť pred nemocnicou, ale našťastie všetko bolo v pohode a mali sme dosť času, takže budeme na to spomínať s takým trošku humorom,“ prezradila pre Topky.sk Cibulková. Rodičom ešte raz gratulujeme!